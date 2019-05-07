Stella McCartney台灣首店登場 人氣包款換上糖果色超甜美

2019-05-07 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



盼了多年，英國時尚品牌Stella McCartney終於在台灣開設第一家直營店，店址選在微風南山一樓，除了女裝和配件類商品之外，2017年才首次登場的男裝也可在此間店找到，另外還有內衣系列，品項可以說是相當齊全。

Stella McCartney是時尚圈的環保尖兵之一，不只在設計上堅持環保面料，店鋪裝璜也延續這樣的理念。微風南山店從設計到選材都盡量不使用傳統的奢侈物料，改以手工製作、有機、可再生來源的物料為主，色調上也呼應可持續長期的經營目標，選擇不會因為流行和季節變化而需要改變的風格，減少浪費資源。店內還可見到以可回收木材、層疊浮法玻璃和天然原石製成的陳列家具。而LED投射燈、全天然織物和地毯也都具備持續發展特性，另外還有由廢棄材料回收再生而成的軟墊凳，人模道具也是由完全可分解材料製成。牆面處理以標誌性的手工打造凹槽鑄造水泥，可調節互換的掛杆系統靈感則來自Stella McCartney童年經歷。