Stella McCartney台灣首店登場 人氣包款換上糖果色超甜美 2019-05-07 20:02
聯合報 記者
吳曉涵
╱即時報導
盼了多年，英國時尚品牌Stella McCartney終於在台灣開設第一家直營店，店址選在
一樓，除了女裝和配件類商品之外，2017年才首次登場的男裝也可在此間店找到，另外還有內衣系列，品項可以說是相當齊全。 微風南山
Stella McCartney是時尚圈的環保尖兵之一，不只在設計上堅持環保面料，店鋪裝璜也延續這樣的理念。微風南山店從設計到選材都盡量不使用傳統的奢侈物料，改以手工製作、有機、可再生來源的物料為主，色調上也呼應可持續長期的經營目標，選擇不會因為流行和季節變化而需要改變的風格，減少浪費資源。店內還可見到以可回收木材、層疊浮法玻璃和天然原石製成的陳列家具。而LED投射燈、全天然織物和地毯也都具備持續發展特性，另外還有由廢棄材料回收再生而成的軟墊凳，人模道具也是由完全可分解材料製成。牆面處理以標誌性的手工打造凹槽鑄造水泥，可調節互換的掛杆系統靈感則來自Stella McCartney童年經歷。
微風南山Stella McCartney台灣首間直營店販售女裝、男裝、鞋履、包款配件、眼鏡及內衣系列，春夏系列主打monogram印花，此款印花將品牌logo的虛線特色發揮淋漓盡致，更彰顯經典風範。而品牌人氣商品Elyse厚底鞋、涼鞋，也以更輕盈的材質減低穿者負擔，也打造春夏最夯的PVC款式。另外，Eclypse運動鞋也使用了許多螢光、彩虹色系注入活潑氣息。標誌性的包款Falabella，也以輕盈的壓克力背帶搭配糖果色彩擄獲少女心。男裝使用了大量運動風設計細節，「No Smile No Service」塗鴉也出現在T恤、運動鞋上，增添俏皮街頭風。
經典FALABELLA CANDY粉紅迷你包，34,900元。圖／Stella McCartney提供 分享 Stella McCartney微風南山店從設計到選材都盡量不使用傳統的奢侈物料，改以手工製作、有機、可再生來源的物料為主。圖／Stella McCartney提供 分享 經典IDOL - NSNS印花T-shirt，8,200元。圖／Stella McCartney提供 分享 經典圖騰Vulca帆布鞋，17,400元。圖／Stella McCartney提供 分享 藍色經典鏤空LOGO信封包，16,000元。圖／Stella McCartney提供 分享 名模楊時修演繹春夏新裝JAME駝色復古細格大衣61,200元，經典IDOL - SMC 2001 T-shirt 7,100元，復古邊飾長褲20,900元，經典圖騰Vulca帆布鞋17,400元。圖／Stella McCartney提供 分享 名模邱馨慧演繹春夏新裝絲質印花上衣61,200元，粉色平底鞋21,700元。圖／Stella McCartney提供 分享 黑白厚底涼鞋 ，18,700。 分享 名模邱馨慧(右)演繹春夏新裝白色拉鍊細節立裁襯衫30,500元，拉鍊細節工作褲37,300元，鏡面太陽鏡7,700元。膚色高跟鞋售價未定。名模陳奕穎演繹春夏新裝冰霜黃拉鍊細節絲質洋裝61,200元，FALABELLA CANDY粉綠斜背包34,900元，彩虹Eclypse球鞋21,700元。圖／Stella McCartney提供 分享 RODNEY短袖格紋襯衫，13,000元。圖／Stella McCartney提供 分享 標誌性的包款Falabella，也以輕盈的壓克力背帶搭配糖果色彩擄獲少女心。圖／Stella McCartney提供 分享 英國時尚品牌Stella McCartney台灣第一家直營店內販售女裝、男裝、鞋履、包款配件、眼鏡及內衣系列。圖／Stella McCartney提供 分享 英國時尚品牌Stella McCartney終於在台灣開設第一家直營店，店址選在微風南山一樓。圖／Stella McCartney提供 分享 FALABELLA CANDY 粉綠掀蓋斜背包，34,900元。圖／Stella McCartney提供 分享
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