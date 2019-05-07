母親節保健品送禮大調查！七年級媽媽想要葉黃素、六年級媽媽愛這款.....

2019-05-07 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



根據超市業者統計，近幾年來保健禮盒長倨母親節銷售排行榜第一，保健品業者也觀察到不同年齡層的媽媽，對於想要保健的項目各不同，因應母親節送禮需求，今年賣場各有推薦好禮。

送禮送到心坎裡， 知名美妝平台FashionGuide美麗調查局公布一項「母親節人氣美容保健食品送禮大調查」顯示，過半媽媽憂心體力退化、顏值流失，除了雞精、人蔘，對於燕窩、官燕窩等兼顧保健與顏值的保健品類較感興趣。「大研生醫」調查發現，過半數的媽媽希望收到和去年不同且不只單一品項的保健品，其中，七年級媽媽最想收到葉黃素等護眼類產品，六年級媽媽偏愛魚油、綜合維他命等全方位「健康」類產品，至於四、五年級的媽媽則對靈芝、護關節類較感興趣。

因應不同的送禮需求，保健品業者與各賣場合推不同促銷活動。像是頂好超市精選包括白蘭氏雙認證雞精、桂格養氣人蔘、華佗扶元堂冰糖純燕窩、桂格活靈芝、天地合補葡萄糖胺飲等禮盒，平均千元有找。

白蘭氏則與家樂福、大潤發、愛買、頂好等量販超市聯合促銷，在各賣場任購2盒燕窩送健康美麗禮、買白蘭氏官燕窩禮盒2盒加贈Haagen Dazz券。至於全聯則有買白蘭氏產品滿588元送50元折價券、任買2盒白蘭氏燕窩送健康美麗禮、消費滿3,000元送白蘭氏強化型金盞花葉黃素精華飲(60ml 6入)一盒等。