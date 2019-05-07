只有4天！銀座級「金葉名氣餅」買1送1

2019-05-07 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由4位日本料理名人共同創立的「金葉名氣餅」，預計將於5月9日於誠品信義店開設2號店，店內還獨賣「牛肉名氣餅三明治、雞肉名氣餅三明治」等全新料理，自5月9日至5月12日期間，還可享買1送1的開幕優惠。

金葉名氣餅由金子真也、辻田雄大、千葉憲二、田中剛等日本料理名人所創立，自2019年於台北微風南山開設全球首店，為台灣唯一的日式炸肉餅專門店。金葉名氣餅提供與日本銀座名店「MAKANAIKIICHI」同等級的炸肉餅，但是售價僅約為日本的1/5，讓民眾用銅板價即能享受美食。

即將開幕的2號店，以輕食概念為設計基礎，研發2款名氣餅三明治套餐。「牛肉名氣餅三明治」以牛肉風味名氣餅做基礎，搭配低牛奶含量的吐司、特調豬排醬。「雞肉名氣餅三明治」則是以醃漬雞腿肉混合洋蔥丁所製作的雞肉名氣餅，配上特調醬汁與吐司，讓不吃牛肉的民眾也能有新選擇。

除了三明治外，店內也有搭配用的佐餐點心「酥炸海苔牛蒡絲」，以及3款「冷泡氣泡茶」。三明治搭配牛蒡絲組合價皆為85元，另有三明治、牛蒡絲再搭配冷泡茶的套餐價，均為130元。冷泡茶單售價則為65元。