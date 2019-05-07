潮牌可愛聯名買一波 把史努比、蛋黃哥穿上身

2019-05-07 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮牌再度找來可愛療癒的卡通公仔翻玩一波聯名單品！STAYREAL力邀史奴比「SNOOPY」聯名，詮釋時下正夯的「Sporty Chic」運動風穿搭時尚；潮流女裝ROCKCOCO則與三麗鷗人氣角色「蛋黃哥」合作，與女星大元打造一系列全新企畫新品。

台灣潮牌STAYREAL以「HAVE A GOOD DAY！HAVE A GOOD DOG！」概念，與史奴比聯名設計多款服飾及單品，像是「史努比連帽T」將前方口袋變身成史奴比的狗屋，讓雙手可以放進狗屋中；還有「史努比變身寬版Ｔ」，彷彿整個人變身為巨型SNOOPY，超級可愛。

ROCKCOCO推出的「蛋黃哥懶懶Party」系列，整體設計以黃色、粉色與黑白對比色為主，擅長以圖像、版型等塑造出顯瘦視覺效果的設計師Newnew，在這系列上除了保留經典的大圖像設計之外，也加入了寬版、長版的剪裁，穿著時能舒適好活動，還能達到顯瘦效果。另為了讓男生粉絲也能穿上潮T，特地也加入中性潮流的寬版T與帽T版型。