戴在脖子上的隨身音響 Sony無線揚聲器半夜玩電動也不怕吵

2019-05-07 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



想要享受更沈浸式的影音體驗，除了大手筆換上新的電視、劇院組，現在有了更簡單的解決方案。Sony推出無線穿戴式揚聲器SRS-WS1，輕巧的無線頸掛式設計，將立體高品質音效直接送到使用者耳邊。

Sony SRS-WS1無線穿戴式揚聲器重量僅約335公克，並採用符合人體工學的拱形設計，從頸部延伸並穩定舒適的固定於肩上，內側並加強了緩衝墊設計，長時間配戴也不易感到壓迫。位於耳下的適切播放距離，亦確保聲音在不同音量都能擁有高品質的清晰度與層次感。

機身左右兩側皆搭載30mm全頻揚聲器，並採用獨家研發的音頻處理技術及聲場擴音結構，透過導音槽打造具有立體空間感的聆聽效果，搭配兩側底部的調音孔設計，能有效抑制多餘的高頻共鳴，讓聲音輸出更加均勻通透清晰。此外，左右兩側配置了被動式揚聲器振膜，不僅可提供深沉、具有力道的低音表現，亦可連動聲音產生震動，還有強、中、弱三段式可調整，更具臨場效果。