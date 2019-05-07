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女兒羨慕同學很豐滿 小禎穿「深溝內衣」性感為她打強心針

2019-05-07 18:20聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

瘦身有成的小禎胡盈禎接下法國精品內衣Bonnie de Connie（簡稱BC）代言，今日在活動上以時尚的「內衣外穿」造型現身，大秀火辣身材，並分享如何保持自信的態度。

小禎表示，瘦下來後能接到內衣代言當然很開心，但最重要的還是如何保持由內而外的自信。她透露很早就接觸BC的內衣，可以說是親身見證品牌適合各種身型的特色。「BC算是一路陪我從胖到瘦這樣走過來，我從XXL穿到現在的S，一路上的變化和心情只有它懂！」而且之前品牌的設計比較偏素面，現在有蕾絲款等等細節變化，「以前我也只敢穿素面的內衣搭配寬鬆T恤，瘦下來後越來越敢穿，好像跟著BC一起變得有自信。」

不過她也透露，瘦身最大的好處其實是健康方面的改善，「以前很多莫名的病痛，瘦下來後身體變好很多，能穿的衣服也變多，可能性變大。」她也盡量讓自己維持少量多餐的習慣，「不要讓自己處於飢餓狀態，餓的時候真的會容易暴飲暴食，目前我不忌口，鹹酥雞也會吃，偶爾有需要會以清淡一點的食物像是日式料理來改善水腫問題。」最近她開始嘗試每天照時間喝八杯水，等嘗試過一陣子後會再跟大家分享心得。

談到性感，小禎表示自信就是最重要的，「之前有部電影《姐就是美》，我看了很有感觸，身型不代表一切，一個人有自信就會感染周圍的人，他身上吸引人的獨特特質是會被看見的。」至於她覺得自己最有自信的特點是什麼？「工作的時候，像是主持、為自己品牌而忙碌的時候，那種office lady認真的樣子。認真工作、認真生活的女人最性感。」

平常女兒Emma也會跟她聊到發育問題，當看到大胸部的同學會感到著急，「我都會跟她說『你看媽媽這樣你根本不用擔心』。前陣子她有好像要發育的感覺，會很緊張找我帶她去買內衣，我覺得這樣很好，她有正確的觀念，發育期顧好胸型是很重要的。」

Bonnie de Connie全新推出無鋼圈內衣4大系列，均採用最高級100%蠶絲和膠原蛋白浸潤纖維等優質面料打造，分別是模擬毛孔肌膚的布料，透氣降溫又輕量的居家睡眠紓壓系、專利30度集中的深溝集中女神系、透氣排汗抗震減壓的運動休閒健康系，以及防擴拉提微調的前拉調整型機能系，配色上也網羅粉嫩、飽和、基本色，不只可以擺脫傳統鋼圈的束縛感，多元選擇也滿足多種功能、穿搭場合需求。

居家睡眠舒壓系超彈力透氣減壓內衣，1,480元。圖／Bonnie de Conn...
居家睡眠舒壓系超彈力透氣減壓內衣，1,480元。圖／Bonnie de Connie
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BC年度代言人小禎胡盈禎。圖／Bonnie de Connie提供
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小禎示範運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，1,980元。圖／Bonnie de C...
小禎示範運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，1,980元。圖／Bonnie de Connie
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前拉調整型機能系前拉式防擴調整級內衣，2,280元。圖／Bonnie de Co...
前拉調整型機能系前拉式防擴調整級內衣，2,280元。圖／Bonnie de Connie
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深溝集中女神系專利30度集中深溝嫩膚內衣，2,280元。圖／Bonnie de ...
深溝集中女神系專利30度集中深溝嫩膚內衣，2,280元。圖／Bonnie de Connie
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小禎胡盈禎接下法國精品內衣Bonnie de Connie（簡稱BC）代言，今日...
小禎胡盈禎接下法國精品內衣Bonnie de Connie（簡稱BC）代言，今日在活動上以時尚的「內衣外穿」造型現身，大秀火辣身材。圖／Bonnie de Connie
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運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，搭配美背交叉結構，1,980元。圖／Bonnie...
運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，搭配美背交叉結構，1,980元。圖／Bonnie de Connie
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運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，搭配美背交叉結構，1,980元。圖／Bonnie...
運動休閒健康系抗震減壓運動內衣，搭配美背交叉結構，1,980元。圖／Bonnie de Connie
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BC年度代言人小禎胡盈禎示範居家睡眠舒壓系超彈力透氣減壓內衣，1,480元。圖／...
BC年度代言人小禎胡盈禎示範居家睡眠舒壓系超彈力透氣減壓內衣，1,480元。圖／Bonnie de Connie提供
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