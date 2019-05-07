賀軍翔出席雷達表活動 直說「最想戴父女表」

2019-05-07 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



若要以一句話總結雷達表（RADO）的新款作品，「誠意十足的復刻」大概是最接近的說法，不論是Captain Cook庫克船長還是Golden Horse系列，都能找到讓人著迷的復古腕表。受邀演繹新表的賀軍翔也說「男人一輩子裡，一定要有些復刻的東西」，因此手上戴Captain Cook腕表，深得他心。

賀軍翔表示，先前拍攝工作過程十分刻苦，讓他頓時瘦了不少。為了要出席雷達表活動，「我還是為了這活動，特別又節食和運動兩個禮拜」，十分敬業。去年時，賀軍翔自費購買了RADO的皓星系列表款，當時就覺得設計「大氣、俐落又輕盈，戴一整天都不會累，而且百搭」。而母親節將至，若要賀軍翔挑選禮物送給身邊的媽媽們，他認為「雷達表的真我超薄很適合太太，因為夠輕又薄。如果是要送媽媽的話，我手上的Captain Cook比較符合；岳母則是會挑Golden Horse系列」。賀軍翔還補充說「比起情侶對表，戴父女表，感覺更有意義」，完全呈現他「女兒控」的一面。

屬於皓星系列的Captain Cook腕表，於2017年時有推出一款向歷史致敬的限量復刻設計，今年品牌延續了同樣的精神推出新款。但RADO還是在同中求異，更改了表款上的細節，包括更為粗獷風格的時、分針，具刻度的內表圈加寬、三點鐘的日期窗加大。以及表盤上的船錨標誌、「Captain Cook」字樣，還有陶瓷外表圈的刻紋變得更密，這些小變化，都會讓整只腕表變得截然不同。