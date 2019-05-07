賀軍翔出席雷達表活動 直說「最想戴父女表」
若要以一句話總結雷達表（RADO）的新款作品，「誠意十足的復刻」大概是最接近的說法，不論是Captain Cook庫克船長還是Golden Horse系列，都能找到讓人著迷的復古腕表。受邀演繹新表的賀軍翔也說「男人一輩子裡，一定要有些復刻的東西」，因此手上戴Captain Cook腕表，深得他心。
賀軍翔表示，先前拍攝工作過程十分刻苦，讓他頓時瘦了不少。為了要出席雷達表活動，「我還是為了這活動，特別又節食和運動兩個禮拜」，十分敬業。去年時，賀軍翔自費購買了RADO的皓星系列表款，當時就覺得設計「大氣、俐落又輕盈，戴一整天都不會累，而且百搭」。而母親節將至，若要賀軍翔挑選禮物送給身邊的媽媽們，他認為「雷達表的真我超薄很適合太太，因為夠輕又薄。如果是要送媽媽的話，我手上的Captain Cook比較符合；岳母則是會挑Golden Horse系列」。賀軍翔還補充說「比起情侶對表，戴父女表，感覺更有意義」，完全呈現他「女兒控」的一面。
屬於皓星系列的Captain Cook腕表，於2017年時有推出一款向歷史致敬的限量復刻設計，今年品牌延續了同樣的精神推出新款。但RADO還是在同中求異，更改了表款上的細節，包括更為粗獷風格的時、分針，具刻度的內表圈加寬、三點鐘的日期窗加大。以及表盤上的船錨標誌、「Captain Cook」字樣，還有陶瓷外表圈的刻紋變得更密，這些小變化，都會讓整只腕表變得截然不同。
睽違多年，沒有動作的Golden Horse系列，又再度推出新款，以現代方式演繹。利用不鏽鋼來製作表殼，並讓表徑維持在37毫米，同時具箱型表鏡、漸層色表盤等韻味十足的設計。值得一提的是表盤上的「Golden Horse」還跟1957年推出的原型表一致，因此限量1,957只。而且還替Golden Horse系列添增自動上鍊的設計，除了一樣有復古字樣在表盤上，還搭載帶有刻紋的Ceramos金屬陶瓷表圈，機芯也升級，成為具80小時動力儲存的腕表。
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