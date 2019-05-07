Hello Kitty化身小幫手 3步驟讓手機充電同時備份

2019-05-07 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



手機已成為大家一刻不離身的最重要物品，手機裡成千上萬上照片、影片更是珍貴的回憶，這也讓「備份」成為越來越受關注的課題。PhotoFast近期再推出一款超可愛的AutoPhotoBackup Hello Kitty備份方塊，零門檻的使用技巧加上充電同時備份的便利性，不只日常使用相當方便，旅遊外出更是不可或缺。

PhotoFast最新推出的Hello Kitty版備份方塊，簡化備份手機資料的各種繁雜設定步驟，只要裝上microSD記憶卡、與充電器組裝在一起，然後插電並連結手機，超簡單3步驟即可自動執行下載程序，讓最可愛的Hello Kitty陪你充電同時就能完成備份。同個記憶卡還可備份多支手機，每台裝置皆有專屬資料夾，備份後的照片還會按照日期自動分類，管理照片更簡單輕鬆。