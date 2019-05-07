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單人獨享的潔淨涼風 Dyson個人空氣清淨風扇

2019-05-07 17:19聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

大部分的人一天當中有幾乎90%的時間都是處於室內空間，但個人日用品如化妝品、定型噴霧、香水與香氛蠟燭，都會釋放出對人體有害的揮發性有機化合物VOCs；廚房煮飯的過程中，也會在空氣中產生出超細懸浮微粒、煙霧與有異味氣體；客廳中的地毯更是堆積粉塵與過敏原的大本營。因此室內空氣是否潔淨，溫度是否舒適，對身心健康都有重要影響。

Dyson在推出一系列具有氣流倍增技術的空氣清淨機與涼暖風扇之後，今日全新在台亮相一款專為個人使用需求設計的Pure Cool Me個人空氣清淨風扇，運用全新的「核心氣流科技」，產生穩定、潔淨的氣流，只要用手指簡單滑動機器上的圓球表面，即可上下微調導引氣流吹送角度，精準針對個人集中吹送涼風，提供潔淨的空氣與涼爽舒適的環境。

透過機身下方360度玻璃纖維HEPA濾網，能過濾空氣中99.95%小至PM0.1的超細懸浮微粒，如細菌、病毒、花粉、黴菌孢子；另一層活性碳濾網則可以捕捉異味氣體以及居家空氣中常出現的揮發性有機化合物VOCs。風扇還可70度左右擺動，將過濾完的乾淨空氣快速吹送至空間中。

Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇還貼心配備智能光線感應系統，會主動偵測環境光源，自動調暗LCD螢幕亮度，亦可設定30分鐘至8小時的睡眠定時器自動關機。風扇底座則裝有一層吸音泡綿，可以降低馬達所產生的噪音，讓使用者更不受干擾享受潔淨涼風。

Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇即日起在Dyson.tw、網購平台及台中新光三越戶外廣場Dyson科技家居體驗屋搶先預購，上市體驗價12,900元。共有銀白色、黑鋼色、黑銅色3款，黑銅色由Dyson官網獨家販售，預計5/31起開始出貨。

黑銅色款由Dyson官網獨家販售，預計5/31起開始出貨。圖／恆隆行提供
黑銅色款由Dyson官網獨家販售，預計5/31起開始出貨。圖／恆隆行提供
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Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇具備全新的「核心氣流科技」，...
Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇具備全新的「核心氣流科技」，精準吹送潔淨涼風。圖／恆隆行提供
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Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇即日起可預購，上市體驗價12...
Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇即日起可預購，上市體驗價12,900元。圖／恆隆行提供
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細懸浮微粒睡眠黴菌
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