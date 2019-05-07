蔡依林自封「奶兇」 粉絲誇她身高180並表示「阿信會吃醋的」

2019-05-07 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



蔡依林真的走在很前面，提前以「怪美的」風格呼應Met Gala「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」，穿上極度性感漁網裝、特別訂製的MCM野性短裙拍攝MV，粉絲留言把蔡依林誹聞對象阿信拖下水，捶心肝留言「我信哥會很難受的」相當幽默。

蔡依林近期很會下標，繼自比周芷若、來個jo芷若之後，在歌曲《你也有今天》的MV拍攝自封荒島草莓族、蛇蠍女之外，還加碼「奶兇」，粉絲除了在IG大讚她「那畫面太美我不敢看」、「這張看起來有180吧」，還有超多聲浪表示「信哥is watching you」、「你這樣阿信會吃醋的」，留言區一片歡樂；而蔡依林兩套走在很前面的服裝相當呼應隨即登場的年度時尚盛宴Met Gala（紐約大都會博物館春季特展慈善晚宴）主題「坎普：時尚筆記」，荒誕、吸睛也囊括蔡依林的怪美風潮。