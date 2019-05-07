影╱法國瑪琍嘉蘭量「膚」訂製塑身衣 直搗臉部三大衰老根源

2019-05-07 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



有調查指出，台灣女性最在意的肌膚問題，前三名分別是：臉部鬆垂、眼袋，還有法令紋，而這也同樣反映在對抗老產品功效的需求上，台灣女性最在意的便是緊實肌膚，其次才是緊緻毛孔和淡化皺紋。

不僅針對台灣女性最在意的緊實肌膚，沙龍保養品牌MARIA GALLAND法國瑪琍嘉蘭今年還特別針對緊緻輪廓推出全新「極塑拉提系列」保養品，訴求透過新一代抗齡胜肽、冰酒萃取、控齡複合配方等成分，直搗肌膚臉部鬆弛、眼袋，還有法令紋三大衰老根源。

肌膚美學專家凱鈞老師也提到，女性年過20歲後，肌膚中的膠原蛋白每年就會以減少1%的速度逐漸流失，而影響肌膚鬆弛的主要原因，則包括：肌膚細胞活性降低、醣化作用，以及氧化反映。

此外，再加上環境中的紫外線、霧霾、菸害、壓力等刺激，或是不當的生活作息與飲食，也都容易導致衰老徵兆產生。

若想讓臉部肌膚達到緊塑拉提效果，凱鈞老師進一步建議，可在居家保養上把握精準修護、提拉手法，以及緊實肌肉三關鍵。

MARIA GALLAND法國瑪琍嘉蘭全新推出的「極塑拉提系列」共有三品項，包括：640號極塑拉提精華、650號極塑無痕精萃與660號極塑拉提緊妍霜。