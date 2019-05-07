加入一整顆布丁 小7「統一布丁純奶茶」5月8日開賣

2019-05-07 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商全力搶攻夏日茶飲商機，除了全家便利商店攜手本土百年茶廠台灣農林推出「時光茶旅」聯名茶飲系列，兩款中式茶飲「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」將於5月8日開賣之外，7－ELEVEN現煮茶飲品牌「現萃茶」也有新滋味報到，繼「一顆檸檬紅茶」之後，5月8日起將推出「統一布丁純奶茶」，在冰奶茶中加入一整顆統一布丁，甜度可依消費者喜好調整，目前僅限桃竹區200間門市販售。

7－ELEVEN表示，CITY CAFE旗下現煮茶飲品牌「現萃茶」店數目前已達1,500家，品項數多達13種，主打每天新鮮現萃茶飲，一年可賣出超過1,000萬杯，其中熱銷第一名的「四季春青茶」，使用台灣四季春青茶，清香回甘，一年就狂賣超過400萬杯。

初夏天氣漸熱，7－ELEVEN「現萃茶」冰杯銷售占比已超過8成，新品「一顆檸檬紅茶」剛上市兩周就帶動銷量較上個月成長超過20%。5月8日至6月4日一次購買2杯現萃茶經典紅茶系列商品（含奶茶）可享特價第2杯6折，預估將帶動相關業績成長4成。