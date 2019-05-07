「人氣歌謠三明治」 10日起6天快閃「板橋大遠百」

2019-05-07 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



韓國眾多人氣偶像團體上節目必吃也風靡韓國粉絲、來自SBS電視台販賣部阿姨的自製三明治「人氣歌謠三明治」，繼台北統一時代、高雄統一夢時代快閃造成排隊旋風，甚至有人排隊六小時才買到後，下一站5月10日至5月15日將快閃板橋大遠百B1，每日限量供應1500個。

「人氣歌謠三明治」默默在SBS電視台賣了12年，這款三明治，不只有美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉外，還有一層草莓醬，咬下去是又甜又鹹的口感。這款三明治也成為歌手與粉絲間「愛的三明治」。BTS的柾國也在直播中說「一次可吃5個」，韓團VAV成員St.Van也說過「沒有吃三明治實在沒辦法上台演出」。

因此，當「人氣歌謠三明治」跨海到台灣快閃，馬上吸引台灣許多韓團粉絲手刀排隊搶買。在高雄統一夢時代開賣時，排隊民眾更是用衝的跑步進場，相當瘋狂，也創下統一夢時代「單一品牌排隊人潮最多、也排最久的紀錄。」