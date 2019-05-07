台中GU崇德路店開幕 連續3天免費送春水堂珍奶

2019-05-07 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台中人注意了！日本快時尚品牌GU在台灣的「首間路面店」即將登場，5月10日開幕的GU台中崇德路店，除獨家推出與台灣知名插畫家Cherng(馬來貘)及畫龜畫(小學課本的逆襲)合作的聯名T恤與托特包以外，首三日還有每天來店前100名顧客，還可獲得春水堂珍珠奶茶及GU限定環保杯套等好禮。

GU今年繼3月從板橋大遠百店打頭陣開始，陸續已在Citylink南港店、高雄大遠百等地開出新店，即將於5月10日開幕的台中崇德路店，更是GU海外市場首家大型的路面店型。

GU台中崇德路店打造200坪的購物空間，更瞄準家庭客層需求，擴大「女裝區」與「童裝區」，並與台灣知名插畫家Cherng(馬來貘)及畫龜畫(小學課本的逆襲)合作推出聯名T恤與托特包，另也推出與「nowartt」合作的夏季聯名男裝系列及以「American Girl」為主題，與美國經典卡通人物Betty及《大力水手》中的奧麗薇推出聯名印花T恤。