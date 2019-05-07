古早味「仙女紅茶」全家便利商店就喝得到

2019-05-07 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



國內茶飲一年有超過1,500億元的商機，其中手搖飲料店、餐廳更是強占逾6成的市場版圖，超商也積極搶攻現煮茶飲市場，不斷推出獨家特色茶，全家便利商店Let’s Cafe暨與英國皇室御用唐寧茶聯名之後，攜手本土百年茶廠台灣農林推出「時光茶旅」聯名茶飲系列，兩款中式茶飲「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」5月8日起於全台超過3,300家門市長期販售，6月份還將再推出期間限定的話題聯名茶。

全家便利商店鮮食部黃正田部長表示，Let’s Cafe將茶飲納入重點商品，攜手國內外知名茶廠以「選茶」模式，蒐羅各地大師級好茶，去年春季首先和英國皇室御用品牌唐寧茶合作推出聯名款現泡茶飲，開賣至今一年狂銷超過400萬杯，今夏則進軍中式茶飲市場，與台茶始祖級的台灣農林攜手，重現府城飄香超過半世紀的古早味「仙女紅茶」。Let’s Cafe更創超商通路首例，將茶葉沖泡出來的新鮮茶汁以快速冷凍技術製成冰萃茶磚，鎖住仙女紅茶的清新香氣及紅艷湯色，宛如新鮮現泡。「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」均為620 C.C.（約22盎司）大容量冰飲，可選有糖或無糖。

仙女紅茶於1927年起在台灣發售，是日治時所改良的優良品種，台灣八０年代的台鐵旅途供茶、台南著名的老茶舖都是使用這款茶葉沖泡，茶韻不澀且回甘，除了有台灣本土茶葉的特色，更佐以斯里蘭卡產地紅茶調配出黃金比例，口感清新帶有蔗糖甜香。根據台灣農林統計，仙女紅茶每年約可賣出33公噸、沖製近264萬杯500C.C.紅茶，平均單日就賣出7千多杯紅茶，是台灣最具代表的復古茶香，本次與全家便利商店聯名推出的「時光茶旅」系列，更是台灣農林120年來第一次與通路共同合作研發，進軍現煮茶飲市場。

5月8日至5月21日全家便利商店Let’s Cafe「仙女紅茶」原價45元、會員嚐鮮價35元，「仙女醇奶茶」原價65元、會員嚐鮮價49元，活動期間Let’s Cafe全品項任選第2杯7折，同商品10杯85折（不含酷繽沙、檸檬果磚、濾掛咖啡禮盒）。