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影／美食之旅超享受 台鐵首推搭觀光列車嘗米其林

2019-05-07 15:53聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

米其林美食登上觀光列車！台鐵觀光列車「環島之星」將在5月8日至6月30日，提供「米其林必比登」精緻點心、糕點，包含知名點水樓赤豆鬆糕、鼎泰豐芝麻大包、一號糧倉鬆鬆獅等等共14項，讓民眾能在火車上一邊賞美景、一邊大啖美食，而且雖然新增米其林餐點，但並不會另外加價，只是餐點並非全天候供應吃到飽，而是必須在固定的時間、區段才能享用，一人一次最多可以吃三樣。

「環島之星」自2008年以來，已經環島7000多圈，交通部長林佳龍表示，他自己並沒有坐過環島列車，期待這一次可以跟家人一起體驗，對於列選的米其林美食也非常有信心；針對糕點在車上如何烹調、加熱，以及會不會影響口感的疑慮，台鐵局長張政源解釋，因為列車上不能有明火，所以只能用加熱設備來處理，不過這方面有跟主廚研究討論過，相信可以維持餐點的美味度。另外，環島列車一般載客率在5成左右，旺季可以銷售一空，其中國外旅客佔3成左右，台鐵希望藉由這一次結合米其林美食，吸引更多觀光客體驗。

至於，觀光列車推出時，被民眾嫌醜，更有網友譏「台鐵美學不意外」，對此張政源表示台鐵已經成立「美學設計諮詢審議小組」，目前29輛觀光列車，已經有15輛打造完成，但還是會在色彩及配件上做一些調整，另外14輛未完成的會請更多專家、學者來協助，重新去設計。

5月8日到6月30日，在台鐵環島之星上可嘗到米其林必比登美食。記者王彥鈞／攝影
5月8日到6月30日，在台鐵環島之星上可嘗到米其林必比登美食。記者王彥鈞／攝影
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台鐵環島之星觀光列車，首次與米其林餐廳合作，旅客可以在火車上享用米其林必比登推介...
台鐵環島之星觀光列車，首次與米其林餐廳合作，旅客可以在火車上享用米其林必比登推介美食。交通部長林佳龍7日表示，他期待可以跟家人一起在火車上，看風景享受美食。王彥鈞／攝影
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列車環島米其林
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