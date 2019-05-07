影／美食之旅超享受 台鐵首推搭觀光列車嘗米其林

2019-05-07 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



米其林美食登上觀光列車！台鐵觀光列車「環島之星」將在5月8日至6月30日，提供「米其林必比登」精緻點心、糕點，包含知名點水樓赤豆鬆糕、鼎泰豐芝麻大包、一號糧倉鬆鬆獅等等共14項，讓民眾能在火車上一邊賞美景、一邊大啖美食，而且雖然新增米其林餐點，但並不會另外加價，只是餐點並非全天候供應吃到飽，而是必須在固定的時間、區段才能享用，一人一次最多可以吃三樣。

「環島之星」自2008年以來，已經環島7000多圈，交通部長林佳龍表示，他自己並沒有坐過環島列車，期待這一次可以跟家人一起體驗，對於列選的米其林美食也非常有信心；針對糕點在車上如何烹調、加熱，以及會不會影響口感的疑慮，台鐵局長張政源解釋，因為列車上不能有明火，所以只能用加熱設備來處理，不過這方面有跟主廚研究討論過，相信可以維持餐點的美味度。另外，環島列車一般載客率在5成左右，旺季可以銷售一空，其中國外旅客佔3成左右，台鐵希望藉由這一次結合米其林美食，吸引更多觀光客體驗。