台灣紅茶再出新品種 祁門種台茶23號本月命名

2019-05-07 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台灣已成為世界紅茶的重要產區，從最早的阿薩姆到20年來最著名的「紅玉」，以至於12年前的「紅韻」，茶葉改良場推出紅茶新品種「台茶23號」後，將在5月18日116周年場慶當天，正式為新的紅茶品種票選公布商品名，由於是來自小葉種的祁門種紅茶，目前從16個初選名中，最後備選的新商品名共有「紅悅」、「祁玉」、「祁韻」、「紅祁」等4個。

魚池分場長黃正宗說，紅茶是世界產量最多，且消費量最大的茶類，台灣最早94年前由日本人從印度引進不同品種的大葉種阿薩姆紅茶，民國62正式定「台茶8號」，但後來面臨紅茶國內市場沒落，一直到民國88年，才公布新品種台茶18號「紅玉」，由於湯色紅潤，口感芬芳，一度受到各方的追捧及愛好，目前仍是市場紅茶的主力。

之後台茶21號「紅韻」的誕生，則是民國95年被正式命名，是印度大葉種與祁門小葉種雜交的新品種，香氣帶有濃郁花果香，還有類似柑橘開花氣息，而茶湯水色金紅明亮，滋味甘甜鮮爽，而新品種「台茶23號」的產生，時間距離已達12年之久。

黃正宗表示，「台茶23號」來自日治時期台北帝國大學教授山本亮，於民國25年在安徽祁門茶區所採集的小葉種茶樹種子，選在台灣總督府中央研究所魚池紅茶試驗支所（茶改場魚池分場前身）起試驗研究，最後經過數十年的選育篩選淘汰，原本只在魚池分場辦公室前留有4株，定名「祁辦1」至4號。