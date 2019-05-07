猿田彥珈琲賣早餐了！搭配指定咖啡現抵20元只在台北吃得到

2019-05-07 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



猿田彥珈琲現在也有早餐可以吃了，誠品生活南西「猿田彥珈琲」即日起提前3小時營業，每天早上8點推出6款台灣獨賣的「初夏早午餐」，搭配日本咖啡職人推薦的6款咖啡，讓一天的開始充滿活力。即日起至5月31日，上午8點至10點半，猿田彥珈琲早午餐組合搭配冷萃咖啡或是本日精選咖啡還可現抵20元。另外，一樓的「真芳」則從早上７點開始提供台灣古早味的吐司、蛋餅早餐。

猿田彥珈琲早午餐有「誠品行旅」主廚每日新鮮現作捲餅、口感Q彈的黃金地瓜貝果，以及現烤可頌等6款組合。「燻鮭蛋沙拉捲餅」以帶有香氣的櫻桃木與義式香料冷燻製成的挪威鮭魚，搭配鬆軟的洋芋蛋沙拉。「凱薩雞肉捲餅」使用橡木低溫煙燻雞肉提味，日本咖啡職人推薦搭配中烘焙的手沖咖啡，像是散發果汁香氣的甜蜜mama綜合豆或是春日綜合咖啡，提升層次風味。

蔬食愛好者則推薦「黃金地瓜貝果」選用台農66號紅心地瓜，口感甘甜綿密，並加入堅果和核桃；「蜂蜜火腿起司貝果」鹹香口感淋上醬汁，鹹甜交織，建議搭配「誠一綜合」或帶有堅果香氣的惠比壽手沖咖啡。

並使用「烤麵包神器」日本百慕達烤箱現烤可頌，「黑胡椒牛肉起司可頌」選用鼠尾草煙燻澳洲牛肩肉，搭配濃郁的切達起士；「火腿起士蛋沙拉可頌」使用蜂蜜火腿和特製起司蛋沙拉，建議可搭配義式拿鐵，或是經典法式烘焙手沖咖啡，推薦給喜歡奶油香氣的人。猿田彥推出的早午餐與咖啡組合，目前僅在誠品生活南西店提供。