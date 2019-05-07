「IKEA X Off-White聯名地毯」來了！5/15開賣，還有7款藝術家限量地毯

2019-05-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在全球未上市先轟動的IKEA X Off－White聯名地毯來了！第5屆IKEA Art Event將於5月15日限量推出，本次除了邀請Off－White創辦人Virgil Abloh設計聯名地毯之外，還有波蘭藝術家Filip Pagowski 、日本藝術家Misaki Kawai（河井美咲）等7位來自世界各地的藝術家，融合掛毯藝術、地毯工藝、前衛時尚、街頭文化和現代設計，8款限量地毯5月15日起於IKEA敦北店、新莊店、桃園店、台中店、高雄店開賣，新店店5月20日開賣，每人限購一條，數量有限售完為止。

今年IKEA Art Event將當代藝術透過地毯帶進室內空間，除了放在地板上之外，可做為懸掛式屏風、擺放在沙發上或吊掛在牆面上當做另類壁畫，8款地毯中只有一款是機器編織，其他7款則由印度和埃及手工職人製作，生動展現創作者的想法。

Off－White品牌創辦人兼設計師Virgil Abloh在象徵高貴的傳統波斯地毯中央寫上大大的「KEEP OFF(走開)」，希望透過諷刺的手法傳達幽默與省思。波蘭平面藝術家Filip Pagowski的設計以充滿活力、大膽形狀令人印象深刻，川久保玲品牌的雙眼紅愛心就是出自他之手，本次推出的限量地毯設計靈感來自編織的概念，地毯上的圖像表現出用紗線製作地毯的工藝，建構在同一塊網格上的無盡抽象節奏。日本藝術家Misaki Kawai（河井美咲）的創作活潑有趣，貓科動物造型搭配地毯毛絨絨的觸感，為室內空間增添玩味。

美國藝術家搭檔Adam Frezza和Terri Chiao創作範圍遍及各種媒材，在這次的地毯也可看到拼貼的創意，設計靈感來自美國西南部沙漠中的春景，地毯上的色塊、波紋、塗抹和色點代表希望每個人盡情舒展做白日夢。倫敦設計師Craig Green是英國創新的男裝設計師之一，他用巨大的色塊拼接成鸚鵡形狀，構成了他對於天堂的幻想。韓法藝術家Seulgi Lee透過線條色塊呈現「如魚得水之樂」，為空間注入水光折射的色彩。跨領域藝術家Noah Lyon主要在紐約布魯克林和瑞典哥特蘭活動，現代藝術博物館（MoMA）、英國泰特美術館梅尼爾收藏館、布魯克林博物館和惠特尼美國藝術博物館均有收藏作品，他設計了一款描繪人們在宇宙中翻滾的旋渦狀地毯，靈感來自於納瓦霍族的旋木圖案。法國藝術家SupaKitch擅長融合壓克力顏料、金箔、刺青等各種不同領域的技術創作，這次以蛇為設計主題，象徵著重生。