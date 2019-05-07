樂桃限時特價機票！ 飛日本最低780元起
樂桃航空推出「即刻出遊樂促銷」活動，飛日本機票限時特價，台灣時間5月9日00:00至5月10日23:59，適用期間為5月13日至6月28日，高雄飛沖繩最便宜未稅只要780元，台北(桃園)－札幌(新千歲)、台北(桃園)－仙台、台北(桃園)－東京(羽田)、台北(桃園)－大阪(關西)、台北(桃園)－沖繩(那霸)、高雄－大阪(關西)未稅980元起。適用出發日期、票價依各航線有所不同。
●即刻出遊樂促銷
販售期間：2019年5月9日00:00~5月10日23:59(台灣時間)
適用期間：2019年5月13日~6月28日
●台北(桃園)－札幌(新千歲) 980元
5月21日~6月18日 周一、二（僅適用去程MM726航班）
5月14日~6月21日 周二、三、四、五（僅適用回程MM725航班）
●台北(桃園)－仙台 980元
5月13日~6月26日 周一、二、三（僅適用去程MM776航班）
5月14日~6月28日 周二、三、五（僅適用回程MM775航班）
●台北(桃園)－東京(羽田) 980元
5月14日~6月26日 周二、三
●台北(桃園)－大阪(關西) 980元
5月14日~6月26日 周二、三僅（適用去程MM028、回程MM023航班）
●台北(桃園)－沖繩(那霸) 980元
5月16日~6月27日 周四 （適用回程MM923航班）
●高雄－大阪(關西) 980元
5月13日~6月27日 周一、二、三、四
●高雄－沖繩(那霸) 780元
5月16日~6月21日 周三、四、五（適用回程MM933航班）
※實際實施辦法及價格請參閱官網 ( https://www.flypeach.com/pc/tw/um/specials/sale/sale_lm?utm_medium=edm&utm_campaign=sale&utm_content=edm_tw )。
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