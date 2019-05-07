新店人準備逛起來 京站超過4千坪「森林食光」搶登新店最強美食商場

2019-05-07 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新店人假日終於有新地方去了，喊了超久的小碧潭美河市終於啟用了，除了有IKEA進駐預計於5月16日開幕外，京站小碧潭店也即將在今年第四季見客，將以「京站森林食光」為概念，面對著河岸打造療癒的用餐環境，用吃搶登成為新店最強的美食商場。 京站小碧潭店預計於2019年第四季開幕。圖／讀者提供 分享 facebook

小碧潭美河市共構商場，除了有運動量販店「迪卡儂」，還包括IKEA進駐3、4樓，京站則將進駐5樓、占地約4500坪的空間，以「吃」為最主要亮點，包括引進台灣首家茶餐廳「維記茶餐廳」，還有位於捷運信義安和站附近、以道地泰北料理聞名的「心泰原創泰國料理」，這間獲許多用餐者好評推薦，評為餐點美味、價格實惠。 woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋。圖／摘自woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋臉書。 分享 facebook 維記茶餐廳。圖／摘自維記茶餐廳臉書 分享 facebook

喜愛日系美食的人，則有人氣平價壽喜燒吃到飽「Mo-Mo-Paradise」，還有讓日系雜貨控、咖啡迷逛好逛滿的「咖樂迪咖啡農場KALDI COFFEE FARM」，以及以入口即化的雲の鬆餅為主打的「woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋」，都是首次來到新店。