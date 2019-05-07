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新店人準備逛起來 京站超過4千坪「森林食光」搶登新店最強美食商場

2019-05-07 13:58聯合報 記者江佩君╱即時報導

新店人假日終於有新地方去了，喊了超久的小碧潭美河市終於啟用了，除了有IKEA進駐預計於5月16日開幕外，京站小碧潭店也即將在今年第四季見客，將以「京站森林食光」為概念，面對著河岸打造療癒的用餐環境，用吃搶登成為新店最強的美食商場。

京站小碧潭店預計於2019年第四季開幕。圖／讀者提供
京站小碧潭店預計於2019年第四季開幕。圖／讀者提供
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小碧潭美河市共構商場，除了有運動量販店「迪卡儂」，還包括IKEA進駐3、4樓，京站則將進駐5樓、占地約4500坪的空間，以「吃」為最主要亮點，包括引進台灣首家茶餐廳「維記茶餐廳」，還有位於捷運信義安和站附近、以道地泰北料理聞名的「心泰原創泰國料理」，這間獲許多用餐者好評推薦，評為餐點美味、價格實惠。

woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋。圖／摘自woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋臉書。
woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋。圖／摘自woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋臉書。
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維記茶餐廳。圖／摘自維記茶餐廳臉書
維記茶餐廳。圖／摘自維記茶餐廳臉書
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喜愛日系美食的人，則有人氣平價壽喜燒吃到飽「Mo-Mo-Paradise」，還有讓日系雜貨控、咖啡迷逛好逛滿的「咖樂迪咖啡農場KALDI COFFEE FARM」，以及以入口即化的雲の鬆餅為主打的「woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋」，都是首次來到新店。

另有提供新鮮有機安心食品的「心樸市集」、日系快速配眼鏡「OWNDAYS」、京站自營品牌「好感生活選物店」，以及自助式烘焙體驗店「自己做烘焙聚樂部」，都將進駐在新店小碧潭京站店。

心泰原創泰國料理。圖／摘自心泰原創泰國料理臉書
心泰原創泰國料理。圖／摘自心泰原創泰國料理臉書
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IKEA新店店將於5月16日正式開幕。圖／摘自IKEA新店店臉書
IKEA新店店將於5月16日正式開幕。圖／摘自IKEA新店店臉書
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咖樂迪咖啡農場KALDI COFFEE FARM。圖／摘自咖樂迪咖啡農場臉書。
咖樂迪咖啡農場KALDI COFFEE FARM。圖／摘自咖樂迪咖啡農場臉書。
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IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。圖／摘自IKEA新店店臉...
IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。圖／摘自IKEA新店店臉書
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Mo-Mo-Paradise。圖／摘自Mo-Mo-Paradise臉書
Mo-Mo-Paradise。圖／摘自Mo-Mo-Paradise臉書
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碧潭潭美美河市
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