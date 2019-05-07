親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

首位應屆錄取哈佛大學！他寫下嘉中創校95年紀錄

冤獄511天！揭穿羅興亞屠殺的普立茲獎記者出獄

母親節吃A5和牛！Beef King和牛吃到飽　用餐加贈「等值餐券」

2019-05-07 12:25聯合報 記者陳睿中╱即時報導

提供日本A5和牛鍋物的Beef King，於母親節推出全新的日本頂級A5和牛雙人鍋物套餐，平均1人不到2,000元，即可品嚐日本近江和牛及多款精選料理；此外4人同行，只要消費任一「無限放題系列套餐」，即贈送等值餐券1張。

來自台中的Beef King，首創日本和牛吃到飽火鍋型態，同時也有套餐組合，目前在台北ATT 4FUN也有分店。為慶祝母親節到來，新推出2款日本和牛雙人套餐。其中「經典日本和牛雙人套餐」，包含有日本宮崎A5黑毛和牛的內臀肉、外臀肉，以及美國USDA Prime無骨牛小排等多種食材，每套3,299元；「豪華日本和牛雙人套餐」，則是使用日本近江A5和牛的和尚頭、外臀肉，以及西班牙伊比利梅花豬、鹿兒島茶美豬等16款食材，每套3,899元。

除了套餐外，Beef King也有4款任食套餐方案，每人2,499元起，可享用日本A5和牛、美國USDA Prime特級沙朗、無骨牛小排等多種食材。另外店內還供應松阪和牛當中的「王女の貞」。飼養於伊藤牧場的王女の貞，採低密度養殖、堅持血統，年產僅200頭，市售價100公克約2,400元。Beef King也提供「伊藤松阪牛」五個部位任食的方案，每人9,999元。

至5月31日期間，Beef King推出母親節優惠活動，凡4人同行至店消費任一無限放題系列套餐，即可獲得同等值套餐餐券1張。

Beef King針對母親節推出「豪華日本和牛雙人套餐」，售價3,899元。圖／...
Beef King針對母親節推出「豪華日本和牛雙人套餐」，售價3,899元。圖／Beef King提供
分享
豪華雙人套餐中，可品嚐到日本近江牛的「外臀肉」。圖／Beef King提供
豪華雙人套餐中，可品嚐到日本近江牛的「外臀肉」。圖／Beef King提供
分享

日本和牛母親節火鍋
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

米其林美食端上環島之星新鮮嗎？台鐵這麼說

2019-05-07 11:56

2019 Met Gala紅毯大亂鬥！男星造型吹起黑、白風

2019-05-07 12:06

假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09

小熊維尼變身超萌飲料！小7獨家限量「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」

2019-05-07 11:09

影／在「移動的餐廳」嘗米其林認證美食 唯有台鐵環島之星

2019-05-07 11:00

美威鮭魚首推「鮭魚粽子」 即日起家樂福限量開賣

2019-05-06 21:12

吃麵包環遊世界！ 麵包大賽冠軍陳耀訓北上展店

2019-05-06 20:06

美國功夫茶台灣首店開幕 這四天飲料買一送一

2019-05-06 19:24

新北人快訂！壽司郎進駐中和 限定版鮪魚大腹只要40元

2019-05-06 18:06

最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35

巧克力醬爆出來！美式餐廳推熔岩火山鬆餅 上傳照片可抽獎

2019-05-06 16:24

皇室等級傳奇鑽石美炸！ 格拉夫頂級珠寶展30億登台

2019-05-06 16:14

凱亞、Gigi都用這款包 Versace新系列年輕有型

2019-05-06 15:24

BV換季指定商品5折起 種類齊全民眾排隊瘋搶！

2019-05-06 14:32

用美鑽寵媽咪！花樣年華鑽戒 浪漫不失少女心

2019-05-06 14:08

幫媽媽找回少女心！多款母親節禮物推薦

2019-05-06 14:06

母親節首選！女神系按摩椅 從頭按到腳還可以放鬆助眠

2019-05-06 13:08

宅男老饕有福啦！ 鼎泰豐可以外送了

2019-05-06 13:02

醫療優惠廣告違規多 衛生局：母親節要注意

2019-05-06 12:28

不只藍眼淚！馬祖坑道音樂會奏出動人共鳴

2019-05-06 12:13

524將至 同婚粉紅經濟上看29億

2019-05-06 09:34

省力又貼心！母親節伊萊克斯小家電滿額送哈根達斯午茶組

2019-05-05 16:42

上萬元Gucci全新頂級香氛「煉金師的奇幻花園」 只有這裡買得到！

2019-05-05 13:58

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

睡美人、海盜...12芭蕾頂尖舞星周日在國家劇院登台

2019-05-05 12:49

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23

D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

Patek Philippe全新機芯 震撼巴塞爾表展

2019-05-05 00:37

不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53

FreshO2「玩具總動員聯名彩妝」萌翻！火腿豬唇膏、三眼怪打亮餅快收

2019-05-04 18:20

Za「小精靈PAC－MAN」聯名系列又來了！5月新品限定特價快買一波

2019-05-04 17:21

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48

喬遷之喜 送什麼好?

2019-05-04 14:24

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

老饕口袋菜單！伊比利肉石板燒 鮮嫩多汁讓人再三回味

2019-05-04 13:08

造型口味完美比例結合！4款母親節蛋糕要讓你愛不釋手

2019-05-04 13:06

春季饗宴！當季食材入菜 吃一口春天的味道

2019-05-04 13:05

宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛　PRADA早春秀星光雲集

2019-05-04 10:45
看更多

熱門文章

發票中1千開心貼臉書悲劇了 超商兌獎「有人領走了」

2019-05-06 18:05

公職3年「再待會瘋掉」 他揭台灣盛行內鬥文化

2019-05-06 12:39

她經痛加胃痛搭捷運被阿伯嗆讓座 一句話讓對方臉垮下來

2019-05-06 17:58

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

中獎發票PO臉書遭冒領 當事人深感悔意仍有刑事責任

2019-05-06 20:36

女帶2友...相親被要求付整桌飯錢 男怒：被當盤子

2019-05-06 14:59

BV換季指定商品5折起 種類齊全民眾排隊瘋搶！

2019-05-06 14:32

每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力

2019-05-07 00:00

周四迎新鋒面！氣象局：北部的雨一路下到周五

2019-05-06 17:58

鋒面急凍高山？合歡山出現「-99°C」超驚人低溫

2019-05-06 12:57

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

受南方雲系影響 氣象局發布中南部6縣市大雨特報

2019-05-06 19:40

出國機票要變貴了！ 燃油附加費5月8號起調漲

2019-05-06 15:22

不能帶動物回家 這個收容中心發起認養

2019-05-06 18:04

八成民眾都犯這種錯？ 五種壞習慣讓妳「越變越醜」

2019-05-06 16:06

陪她走過最後一程 兒子發現了強勢老媽隱藏的溫柔

2019-05-06 21:42

南安小熊野放 隨行獸醫師看獨家報導事件

2019-05-06 14:53

凱亞、Gigi都用這款包 Versace新系列年輕有型

2019-05-06 15:24

曾被醫生警告難以懷孕 時尚網紅分享低潮過往獲百萬讚

2019-05-06 18:02

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

走路腳痛不一定是足底筋膜炎 七旬伯腳中風險截肢

2019-05-06 14:02

【幸福老後】林靜芸醫師／不衰的愛，不老的性福

2019-05-07 06:00

最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35

今晚到郊區看流星的長尾巴 寶瓶座流星雨22時極大值

2019-05-06 13:58

氣象局：周五前出門最好備雨具 周末天氣漸好轉

2019-05-07 09:25

台灣燈會驕傲不完 又有兩件作品在義大利獲獎

2019-05-06 14:30

【生活點滴】朱玲／臭豆腐憶往

2019-05-07 06:00

柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延20年

2019-05-06 16:16

新北人快訂！壽司郎進駐中和 限定版鮪魚大腹只要40元

2019-05-06 18:06

宅男老饕有福啦！ 鼎泰豐可以外送了

2019-05-06 13:02

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

【生活點滴】劉洪貞／陽台變書房

2019-05-07 06:00

假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09

養貓細菌多？結婚對象要他二選一 「選貓啊你算什麼」網推爆

2019-05-07 11:40

5縣市注意！氣象局發大雨特報

2019-05-07 09:23

安寧病房奏小提琴彌補遺憾 建中生當醫院音樂志工7年

2019-05-06 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top