母親節吃A5和牛！Beef King和牛吃到飽 用餐加贈「等值餐券」

2019-05-07 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



提供日本A5和牛鍋物的Beef King，於母親節推出全新的日本頂級A5和牛雙人鍋物套餐，平均1人不到2,000元，即可品嚐日本近江和牛及多款精選料理；此外4人同行，只要消費任一「無限放題系列套餐」，即贈送等值餐券1張。

來自台中的Beef King，首創日本和牛吃到飽火鍋型態，同時也有套餐組合，目前在台北ATT 4FUN也有分店。為慶祝母親節到來，新推出2款日本和牛雙人套餐。其中「經典日本和牛雙人套餐」，包含有日本宮崎A5黑毛和牛的內臀肉、外臀肉，以及美國USDA Prime無骨牛小排等多種食材，每套3,299元；「豪華日本和牛雙人套餐」，則是使用日本近江A5和牛的和尚頭、外臀肉，以及西班牙伊比利梅花豬、鹿兒島茶美豬等16款食材，每套3,899元。

除了套餐外，Beef King也有4款任食套餐方案，每人2,499元起，可享用日本A5和牛、美國USDA Prime特級沙朗、無骨牛小排等多種食材。另外店內還供應松阪和牛當中的「王女の貞」。飼養於伊藤牧場的王女の貞，採低密度養殖、堅持血統，年產僅200頭，市售價100公克約2,400元。Beef King也提供「伊藤松阪牛」五個部位任食的方案，每人9,999元。