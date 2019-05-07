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日式和風感十足的戶外時尚潮鞋 山霧花野首度登台

2019-05-07 12:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年來戶外運動鞋已成時尚代名詞，除了各國際精品、專業運動品牌深耕經營外，由設計師品牌所推出的戶外鞋履品牌，近來更成亮眼新星。其中，又以設計師太田圭輔（Keisuke Ota），及前李寧首席設計師楊超聯手打造的日本東京新生代戶外潮流鞋履品牌-Flower MOUNTAIN山霧花野最受矚目，該品牌也在2019年夏天首度進軍台灣市場，更自即日起至5月12日提供全面八折的優惠，迎戰母親節檔期。

除了同時結合戶外元素與潮流風格外，充滿濃濃日本和風的Flower MOUNTAIN山霧花野戶外時尚鞋款，還看得到雙人設計師對大自然美感的熱愛，以及對樸拙中蘊含精工細作的堅持。

其中，品牌最具獨特美感的「蒲葦系列」，更是與多位日本在地藝術家合作，編織出多款充滿濃厚日式風味的印花圖騰鞋面，也因充滿個人特色，在日本時尚圈快速竄起，讓2015年才成立的Flower MOUNTAIN山霧花野，至今已行銷全球14個國家，遍及美洲、歐洲以及亞洲。

另有「渡鴉系列」，雖是定位為跑鞋系列，但卻有著簡約的現代風格，適合日常穿搭，而飛織網布則是整個系列的亮點，搭配牛反毛皮的運用同時還兼顧了包覆性及透氣性，鞋舌上則有品牌的一貫花形圖案，而鞋底側面則雕刻著戶外感十足的山峰波線，處處都是呼應大自然的設計風格。

「芥核系列」則是以設計師最愛的芥末和核桃兩種顏色來命名，此系列主要是運用色彩的混搭來呈現都市和戶外兩種截然不同風格的融合，鞋款色系偏向大地色色調，鞋面以大量曲線及多層次堆疊組合展現土地與生物的活力，細膩與粗獷的結合，呈現都市時尚與鄉村閒適兼具的風格。

首度登陸台灣的Flower MOUNTAIN山霧花野，目前分別在忠孝SOGO，以及新光三越A11和新光三越台中中港店設櫃。

蒲葦系列圖。 圖／TRAVEL FOX旅狐國際提供
蒲葦系列圖。 圖／TRAVEL FOX旅狐國際提供
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芥核系列。 圖／TRAVEL FOX旅狐國際提供
芥核系列。 圖／TRAVEL FOX旅狐國際提供
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日式和風感十足的戶外時尚潮鞋，「Flower MOUNTAIN山霧花野」首度登台...
日式和風感十足的戶外時尚潮鞋，「Flower MOUNTAIN山霧花野」首度登台。 圖／TRAVEL FOX旅狐國際提供
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渡鴉系列。
渡鴉系列。
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藝術家
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