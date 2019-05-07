2019 Met Gala紅毯大亂鬥！男星造型吹起黑、白風

2019-05-07 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



一年一度的紐約大都會藝術博物館春季特展慈善晚宴（Met Gala）如期登場，今年的主題為「Camp: Notes on Fashion（「Camp」在這裡指得是對不自然事物的喜愛，刻意、誇張的修飾）」。理應是十分好發揮的，所以女星們各個上演了宛如「群魔亂舞」的搭配，就是要比誇張。不過，除了Jared Leto和Harry Style等人有突破性別界線的穿搭之外，其餘的男星多以黑或白的造型現身紅毯，相形之下失色不少。

今年新科奧斯卡影帝Rami Malek就選穿了Saint Laurent的黑色天鵝絨西裝，內搭帶有金屬紗的晚宴襯衫以及晚宴西褲，現身紅毯。「雷神弟」連恩漢斯沃同樣是挑選了Saint Laurent黑色合身西裝攜帶女伴參加活動，比較特別的是鮮肉歌手Shawn Mendes身穿黑色帶有白色飾邊的西服，同樣來自Saint Laurent的提供。而男星Michael B. Jordan的黑色綴飾亮片的大衣和長褲，則是由Coach執行創意總監Stuart Vevers操刀，特別訂製的禮服。演員Justin Theroux挑選了Louis Vuitton的黑色無領外套搭配皮褲亮相；歌手Joe Jonas以Louis Vuitton的黑色長褲、印花高領上衣，踏上紅毯。