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2019 Met Gala紅毯大亂鬥！男星造型吹起黑、白風

2019-05-07 12:06聯合報 記者曾智緯╱即時報導

一年一度的紐約大都會藝術博物館春季特展慈善晚宴（Met Gala）如期登場，今年的主題為「Camp: Notes on Fashion（「Camp」在這裡指得是對不自然事物的喜愛，刻意、誇張的修飾）」。理應是十分好發揮的，所以女星們各個上演了宛如「群魔亂舞」的搭配，就是要比誇張。不過，除了Jared Leto和Harry Style等人有突破性別界線的穿搭之外，其餘的男星多以黑或白的造型現身紅毯，相形之下失色不少。

今年新科奧斯卡影帝Rami Malek就選穿了Saint Laurent的黑色天鵝絨西裝，內搭帶有金屬紗的晚宴襯衫以及晚宴西褲，現身紅毯。「雷神弟」連恩漢斯沃同樣是挑選了Saint Laurent黑色合身西裝攜帶女伴參加活動，比較特別的是鮮肉歌手Shawn Mendes身穿黑色帶有白色飾邊的西服，同樣來自Saint Laurent的提供。而男星Michael B. Jordan的黑色綴飾亮片的大衣和長褲，則是由Coach執行創意總監Stuart Vevers操刀，特別訂製的禮服。演員Justin Theroux挑選了Louis Vuitton的黑色無領外套搭配皮褲亮相；歌手Joe Jonas以Louis Vuitton的黑色長褲、印花高領上衣，踏上紅毯。

「福爾摩斯」班奈狄克康柏拜區則協同英國劇場導演Sophie Hunter 一同出席Met Gala，或許是為了搭配女伴古典的造型，班奈狄克康柏拜區則化身成英國紳士，穿著了白色為主十分正式的紳士裝，還搭配了同色帽款。Nick Jonas也算是有用心在造型上，他以「印度大公」的形象為概念，穿戴了不少鑽戒、耳環和鑽表在身上，混搭了Dior的白色斜襟西裝，以及使用金屬紗面料製成的高跟鞋。

「雷神弟」連恩漢斯沃同樣是挑選了Saint Laurent黑色合身西裝攜帶女伴參...
「雷神弟」連恩漢斯沃同樣是挑選了Saint Laurent黑色合身西裝攜帶女伴參加活動。圖／Saint Laurent提供
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演員Justin Theroux挑選了Louis Vuitton的黑色無領外套搭...
演員Justin Theroux挑選了Louis Vuitton的黑色無領外套搭配皮褲亮相。圖／Louis Vuitton提供
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Nick Jonas穿戴了不少鑽戒、耳環和鑽表在身上，混搭了Dior的白色斜襟西...
Nick Jonas穿戴了不少鑽戒、耳環和鑽表在身上，混搭了Dior的白色斜襟西裝。圖／摘自instagram
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歌手Shawn Mendes身穿黑色帶有白色飾邊的西服，來自Saint Laur...
歌手Shawn Mendes身穿黑色帶有白色飾邊的西服，來自Saint Laurent的提供。圖／Saint Laurent提供
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歌手Joe Jonas（左）以Louis Vuitton的黑色長褲、印花高領上衣...
歌手Joe Jonas（左）以Louis Vuitton的黑色長褲、印花高領上衣，踏上紅毯。圖／Louis Vuitton提供
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男星Michael B. Jordan（左一）的黑色綴飾亮片的大衣和長褲，則是由...
男星Michael B. Jordan（左一）的黑色綴飾亮片的大衣和長褲，則是由Coach執行創意總監Stuart Vevers操刀。圖／Coach提供
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班奈狄克康柏拜區（左）則化身成英國紳士，穿著了白色為主十分正式的紳士裝，還搭配了...
班奈狄克康柏拜區（左）則化身成英國紳士，穿著了白色為主十分正式的紳士裝，還搭配了同色帽款。圖／摘自instagram
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奧斯卡影帝Rami Malek就選穿了Saint Laurent的黑色天鵝絨西裝...
奧斯卡影帝Rami Malek就選穿了Saint Laurent的黑色天鵝絨西裝，內搭帶有金屬紗的晚宴襯衫以及晚宴西褲，現身紅毯。圖／Saint Laurent提供
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