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米其林美食端上環島之星新鮮嗎？台鐵這麼說

2019-05-07 11:56聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局與易遊網旅行社共同合作，將米其林必比登推介美食端上環島之星，明天正式啟程，到6月30日。外界不免擔心火車設備有限制，能否確保食材品質跟新鮮度。台鐵局說，列車上都有加熱設備，只要加熱就能維持美味。

台鐵局今宣布，於5月8日至6月30日的每周一至周五，搭乘環島之星，就有機會享用「福州世祖胡椒餅」；「點水樓」的赤豆鬆糕；「杭州小籠湯包」的南瓜糕、蟹黃蝦燒賣和奶皇包等；「一號糧倉」的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子等，每日至少提供一到三種品項，並安排在第六車的景觀車廂供應，旅客可一邊欣賞沿途風光，一邊品嚐必比登推介點心。

至於民眾對食物品質的疑慮，台鐵局長張政源說，火車上規定不能使用明火，但配有加熱設備，只要加熱就能維持美味。交通部長林佳龍則說，火車上怎麼克服餐點問題，台鐵局很專業，獲米其林評選的美食也會確保品質，有信心維持高品質水準。

杭州小籠湯包經理王豑翔表示，台鐵車上有多功能蒸烤設備，要用機器復熱，不會對品質有影響。

張政源說，目前觀光列車七成是國內旅客，國外旅客占三成，以日本為大宗，再來是港澳觀光客，旺季車票幾乎都會完售，平常則是售出五成左右；希望這次推出結合米其林認證美食，可以讓班班客滿。後續也會跟更多必比登美食店家談合作，提供旅客「免排隊就能嘗到米其林美食」享受。

明天開始到6月30日，在台鐵環島之星上可嘗到米其林認證米食。記者曹悅華／攝影
明天開始到6月30日，在台鐵環島之星上可嘗到米其林認證米食。記者曹悅華／攝影
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台鐵米其林
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