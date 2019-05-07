米其林美食端上環島之星新鮮嗎？台鐵這麼說

2019-05-07 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵局與易遊網旅行社共同合作，將米其林必比登推介美食端上環島之星，明天正式啟程，到6月30日。外界不免擔心火車設備有限制，能否確保食材品質跟新鮮度。台鐵局說，列車上都有加熱設備，只要加熱就能維持美味。

台鐵局今宣布，於5月8日至6月30日的每周一至周五，搭乘環島之星，就有機會享用「福州世祖胡椒餅」；「點水樓」的赤豆鬆糕；「杭州小籠湯包」的南瓜糕、蟹黃蝦燒賣和奶皇包等；「一號糧倉」的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子等，每日至少提供一到三種品項，並安排在第六車的景觀車廂供應，旅客可一邊欣賞沿途風光，一邊品嚐必比登推介點心。

至於民眾對食物品質的疑慮，台鐵局長張政源說，火車上規定不能使用明火，但配有加熱設備，只要加熱就能維持美味。交通部長林佳龍則說，火車上怎麼克服餐點問題，台鐵局很專業，獲米其林評選的美食也會確保品質，有信心維持高品質水準。

杭州小籠湯包經理王豑翔表示，台鐵車上有多功能蒸烤設備，要用機器復熱，不會對品質有影響。