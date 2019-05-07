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衝母親節商機 PChome 24h舉辦「512任性公主節」

2019-05-07 11:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

母親節即將到來，寵愛女性商機大爆發。網路家庭（8044）旗下PChome24h購物統計，站上近一周行動端業績，已較去年同期強勁成長約50％，當中又以智能3C、美妝保養品及保健食品為三大母親節熱門送禮品項。

特別的是，網家也發現透過行動端下單的24到40歲消費者中，女性占比高達65%，顯見母親節檔期的消費行為，不再侷限於兒女送禮給母親、丈夫寵愛太太，更有不少女性會大肆犒賞自己一番，尤其以經濟獨立、在家庭及職場都相當活躍的千禧世代（24～40歲）女性，其網購消費力最為可觀，「女力經濟」正是驅動網購市場成長的重要推力。

PChome 24h切中千禧媽媽族群的需求，今年母親節檔期攜手蘋果、小米等人氣品牌，今（7）日宣布首度盛大舉辦「512任性公主節」，同時與知名插畫家Choko姐合作，創意打造七大耍廢情境主題，活動期間全站超過兩百萬種商品二折起。

除了最殺的商品優惠及有趣好玩的主題導購，網家指出，PChome 24h也祭出豐富多元的滿額贈活動，包含美妝指定區消費滿2,000元即可抽東京雙人來回機票；歐美精品消費滿5,000元送鑽石耳環；家電館消費不限金額抽電臀機及按摩枕；生活館消費滿3,999元登記抽嚴選輕巧平底鍋；保健館消費滿5,000元送500現金積點等，搭配站上「32大銀行＋6大行動支付」優惠活動，可享最高30期分期零利率。

此外，PChome 24h針對「千禧女力剁手族」再加碼行動端獨享好康活動。網家表示，5月8日APP精選商品消費滿1元可現抵84折，APP單筆消費滿520元有機會抽520 P幣回饋，要讓女性消費者們買不手軟，徹底耍廢不當媽。

PChome 24h購物宣布首度盛大舉辦「512任性公主節」。圖／網家提供
PChome 24h購物宣布首度盛大舉辦「512任性公主節」。圖／網家提供
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母親節PChome
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