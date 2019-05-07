假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



備受關注的年度時尚盛宴Met Gala（紐約大都會博物館春季特展慈善晚宴）登場，今年展覽主題為「坎普：時尚筆記Camp：Note on Fashion」，簡單來說就是荒誕、跳脫性別、引人注目的「坎普風」，在這樣一個鮮明又不太設限的主題下，時尚超模、設計師、明星們全部放飛自我卯起來穿出最誇張的造型。包括Gucci、Moschino、Viktor & Rolf等設計風格高調搶眼的品牌都成為這些與會者的最愛。相較於女星，今年男星的造型似乎更顯搶眼。

Gucci是今年活動的主要贊助品牌，創意總監Alessandro Michele攜手今年聯合主辦人哈利史泰爾斯（Harry Styles）一起現身。Alessandro Michele以一身亮面粉桃色大蓬袖荷葉垂墜裝飾褲裝登場，配戴頭飾展現超有Gucci風格的造型。第一次參加此活動的哈利則穿了Gucci透膚薄紗高腰褲裝，腳踩高跟鞋，完全顛覆平時形象讓人眼睛為之一亮。

而Gucci香水代言人男星傑瑞德雷托（Jared Leto）更是將坎普精神發揮極致，穿上Gucci寶石裝飾紅色長袍出場的同時還拎了一個自己的仿真人頭，重現品牌2018秋冬秀場上的人頭橋段。瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、Florence Welch則是都選擇在肩線上作文章的Gucci戰袍。

原本以為仿真人投已經夠誇張，但穿衣風格總是相當大膽的男星伊薩米勒（Ezra Miller）居然在臉上多放了好幾對眼睛，以假亂真的功力超高，讓人看了眼花撩亂。他身上穿的則是Burberry的西裝拼接褲裙裝，再度跳脫性別框架。而女星Janelle Monae的Christian Siriano禮服上也有一顆會發光的大眼睛，像是將畢卡索的畫穿在身上般有趣。劇場製作人Jordan Roth，則是用Iris van Herpen斗篷把整個劇院穿在身上，超模Cara Delevingne很有馬戲團感的Dior高級訂製彩虹洋裝也很俏皮可愛。

談到荒誕、引人注目，搞怪的Moschino當然不會缺席。凱蒂佩瑞（Katy Perry）拿出她萬聖節變裝的態度穿上Moschino的銀色燭台裝，概念應該是延伸自2016秋冬系列的那套燭台禮服。類似風格的還有席琳狄翁（Celine Dion）穿的Oscar de la Renta銀色流蘇裝，高聳的髮飾超搶鏡。貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是以Moschino的寶石裝飾禮服現身，腰臀部挖空設計相當性感。

聯合主辦人之一的女神卡卡穿上設計師好友Brandon Maxwell打造的澎袖禮服，內藏玄機的這身造型裡面還藏了其他三套look，可以說是今年最有誠意的裝扮。超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）選穿Michael Kors Collection褲裝，羽毛裝飾搭配銀白色妝容有種雪地女妖的氣質。同樣大秀羽毛元素造型的還有超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的Versace、Valentino禮服和衣不驚人死不休的Cardi B的Thom Browne血紅色曳地禮服、Lupita Nyongo的Versace彩色華麗look、Amber Valletta的SAINT LAURENT螢光綠禮服。