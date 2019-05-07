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假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

備受關注的年度時尚盛宴Met Gala（紐約大都會博物館春季特展慈善晚宴）登場，今年展覽主題為「坎普：時尚筆記Camp：Note on Fashion」，簡單來說就是荒誕、跳脫性別、引人注目的「坎普風」，在這樣一個鮮明又不太設限的主題下，時尚超模、設計師、明星們全部放飛自我卯起來穿出最誇張的造型。包括Gucci、Moschino、Viktor & Rolf等設計風格高調搶眼的品牌都成為這些與會者的最愛。相較於女星，今年男星的造型似乎更顯搶眼。

Gucci是今年活動的主要贊助品牌，創意總監Alessandro Michele攜手今年聯合主辦人哈利史泰爾斯（Harry Styles）一起現身。Alessandro Michele以一身亮面粉桃色大蓬袖荷葉垂墜裝飾褲裝登場，配戴頭飾展現超有Gucci風格的造型。第一次參加此活動的哈利則穿了Gucci透膚薄紗高腰褲裝，腳踩高跟鞋，完全顛覆平時形象讓人眼睛為之一亮。

而Gucci香水代言人男星傑瑞德雷托（Jared Leto）更是將坎普精神發揮極致，穿上Gucci寶石裝飾紅色長袍出場的同時還拎了一個自己的仿真人頭，重現品牌2018秋冬秀場上的人頭橋段。瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、Florence Welch則是都選擇在肩線上作文章的Gucci戰袍。

原本以為仿真人投已經夠誇張，但穿衣風格總是相當大膽的男星伊薩米勒（Ezra Miller）居然在臉上多放了好幾對眼睛，以假亂真的功力超高，讓人看了眼花撩亂。他身上穿的則是Burberry西裝拼接褲裙裝，再度跳脫性別框架。而女星Janelle Monae的Christian Siriano禮服上也有一顆會發光的大眼睛，像是將畢卡索的畫穿在身上般有趣。劇場製作人Jordan Roth，則是用Iris van Herpen斗篷把整個劇院穿在身上，超模Cara Delevingne很有馬戲團感的Dior高級訂製彩虹洋裝也很俏皮可愛。

談到荒誕、引人注目，搞怪的Moschino當然不會缺席。凱蒂佩瑞（Katy Perry）拿出她萬聖節變裝的態度穿上Moschino的銀色燭台裝，概念應該是延伸自2016秋冬系列的那套燭台禮服。類似風格的還有席琳狄翁（Celine Dion）穿的Oscar de la Renta銀色流蘇裝，高聳的髮飾超搶鏡。貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是以Moschino的寶石裝飾禮服現身，腰臀部挖空設計相當性感。

聯合主辦人之一的女神卡卡穿上設計師好友Brandon Maxwell打造的澎袖禮服，內藏玄機的這身造型裡面還藏了其他三套look，可以說是今年最有誠意的裝扮。超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）選穿Michael Kors Collection褲裝，羽毛裝飾搭配銀白色妝容有種雪地女妖的氣質。同樣大秀羽毛元素造型的還有超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的Versace、Valentino禮服和衣不驚人死不休的Cardi B的Thom Browne血紅色曳地禮服、Lupita Nyongo的Versace彩色華麗look、Amber Valletta的SAINT LAURENT螢光綠禮服。

其他新生代女星中，露西波頓（Lucy Boynton）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）的造型比較讓人有記憶點，露西和莉莉都扮成類似地獄新娘的風格，而海莉則選穿發表當時備受熱議的Viktor & Rolf 2019高級訂製系列標語禮服。

Cardi B穿Thom Browne血紅色羽毛曳地禮服。圖／摘自IG
Cardi B穿Thom Browne血紅色羽毛曳地禮服。圖／摘自IG
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凱蒂佩瑞拿出她萬聖節變裝的態度穿上Moschino的銀色燭台裝，概念應該是延伸自...
凱蒂佩瑞拿出她萬聖節變裝的態度穿上Moschino的銀色燭台裝，概念應該是延伸自2016秋冬系列的那套燭台禮服。圖／摘自IG
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聯合主辦人之一的女神卡卡穿上設計師好友Brandon Maxwell打造的澎袖禮...
聯合主辦人之一的女神卡卡穿上設計師好友Brandon Maxwell打造的澎袖禮服，內藏玄機的這身造型裡面還藏了其他三套look，可以說是今年最有誠意的裝扮。圖／摘自IG
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Gucci香水代言人男星傑瑞德雷托將坎普精神發揮極致，穿上Gucci寶石裝飾紅色...
Gucci香水代言人男星傑瑞德雷托將坎普精神發揮極致，穿上Gucci寶石裝飾紅色長袍出場的同時還拎了一個自己的仿真人頭，重現品牌2018秋冬秀場上的人頭橋段。圖／摘自Twitter
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Lupita Nyongo穿Versace彩色禮服出席。圖／摘自IG
Lupita Nyongo穿Versace彩色禮服出席。圖／摘自IG
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貝拉哈蒂德以Moschino的寶石裝飾禮服現身，腰臀部挖空設計相當性感。圖／摘自...
貝拉哈蒂德以Moschino的寶石裝飾禮服現身，腰臀部挖空設計相當性感。圖／摘自IG
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席琳狄翁穿Oscar de la Renta銀色流蘇裝，高聳的髮飾超搶鏡。圖／摘...
席琳狄翁穿Oscar de la Renta銀色流蘇裝，高聳的髮飾超搶鏡。圖／摘自IG
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莉莉柯林斯。圖／摘自IG
莉莉柯林斯。圖／摘自IG
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男星伊薩米勒在臉上多放了好幾對眼睛，以假亂真的功力超高，讓人看了眼花撩亂。圖／摘...
男星伊薩米勒在臉上多放了好幾對眼睛，以假亂真的功力超高，讓人看了眼花撩亂。圖／摘自IG
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超模Gigi Hadid身著Michael Kors Collection訂製款...
超模Gigi Hadid身著Michael Kors Collection訂製款連身褲裝。圖／Michael Kors提供
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Amber Valletta穿SAINT LAURENT螢光綠禮服。圖／SAIN...
Amber Valletta穿SAINT LAURENT螢光綠禮服。圖／SAINT LAURENT提供
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女星Janelle Monae的Christian Siriano禮服上也有一顆...
女星Janelle Monae的Christian Siriano禮服上也有一顆會發光的大眼睛，像是將畢卡索的畫穿在身上般有趣。圖／摘自Twitter
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大秀羽毛元素造型的還有穿Versace的超模坎達爾珍娜。圖／摘自IG
大秀羽毛元素造型的還有穿Versace的超模坎達爾珍娜。圖／摘自IG
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海莉史坦菲德選穿發表當時備受熱議的Viktor & Rolf 2019高級訂製系...
海莉史坦菲德選穿發表當時備受熱議的Viktor & Rolf 2019高級訂製系列標語禮服。圖／摘自E! Online
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劇場製作人Jordan Roth，則是用Iris van Herpen斗篷把整個...
劇場製作人Jordan Roth，則是用Iris van Herpen斗篷把整個劇院穿在身上。圖／摘自IG
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Gucci是今年活動的主要贊助品牌，創意總監Alessandro Michele...
Gucci是今年活動的主要贊助品牌，創意總監Alessandro Michele攜手今年聯合主辦人哈利史泰爾斯（Harry Styles）一起現身。圖／摘自PopSugar
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Gucci畢卡索高跟鞋西裝Burberry
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