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在「移動的餐廳」嘗米其林認證美食 唯有台鐵環島之星

2019-05-07 11:00聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵觀光列車一直是各界矚目焦點，自2008年推出環島之星後，10年來不斷推陳出新。為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現創新服務，台鐵局與易遊網旅行社共同合作，邀民眾搭乘火車追逐米其林餐點。

台鐵與易遊網規畫將米其林必比登推介美食端上火車，提供旅客新食尚味覺饗宴，更精選6條美食旅遊路線，明天正式啟程，到6月30日，邀請民眾一起追逐全台各地米其林或是名人推薦餐廳。

台鐵局長張政源說，今天是很特別的日子，觀光列車跟米其林扯上關係，與4月15日副業營運中心成立有關，希望開拓更多創新的鐵道旅遊。張說，環島之星列車自2008年推出，目前已環繞台灣7000多圈，多年來受到國內外旅客喜愛。今年以不一樣的風貌呈現環島之星，讓旅客在車上細細品味米其林在地美食，未來台鐵也會全力發展鐵路旅遊，跟旅行業者合作，把鐵路觀光再往前邁進，今天是很好的開始以及轉變。

台灣觀光協會會長葉菊蘭說，美食是個享受、是個快樂，當觀光列車碰上米其林，兩個相遇是最快樂、最享受的，來台觀光客突破1000萬人，要成長必須推出新的產品。

交通部長林佳龍說，台鐵觀光列車已經進入第11年，觀光局米其林的評選又擴大，可以邊坐火車邊享受美食環島，是很幸福的事。林說，台灣的美好住在這裡的人都知道，觀光列車不斷提升，現在跟米其林美食結合之後，一定會成為一個很吸引人的產品。

林佳龍說，台灣是寶島，一生一定要環島一次，推薦國人坐火車去旅行，在火車裡可以自由跟好友、家人交談，欣賞窗外美景，體驗在地特色、文化、美食，透過這個方式的結合是100分的產品。

台鐵局表示，想在移動的餐廳體驗米其林認證的美食滋味，於5月8日至6月30日的每周一至周五，搭乘環島之星，就有機會享用「福州世祖胡椒餅」；「點水樓」的赤豆鬆糕；「杭州小籠湯包」的南瓜糕、蟹黃蝦燒賣和奶皇包等；「一號糧倉」的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子等，每日至少提供一到三種品項，並安排在第六車的景觀車廂供應，旅客可一邊欣賞沿途風光，一邊品嚐必比登推介點心，饗受美好滋味的火車旅行。

台鐵局說，除了車上品嚐必比登美食外，滿足老饕型旅客的味蕾，還特別推出環島之星˙米其林或名人推薦餐廳共6條美食旅遊行程，為帶領旅客到台灣各地品嚐佳餚，包含花蓮原住民無菜單料理「陶甕百合春天」、台東長濱海邊的法式餐廳「Sinasera24」、台東池上客家聚落代表餐廳「翠華小館」、有台南最強台菜之稱的「阿霞飯店」、來自日本的米其林一星鐵板燒餐廳「晶華UKAI」、彰化法國藍帶勳章主廚坐鎮的「宏銘的廚房」供選擇，售價7990元起。

「一號糧倉」的鬆鬆獅和小丸子。記者曹悅華／攝影
「一號糧倉」的鬆鬆獅和小丸子。記者曹悅華／攝影
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交通部長林佳龍（右一）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右二）皆出席。記者曹悅華／攝影
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台鐵局長張政源說，環島之星自2008年推出，目前已環繞台灣7000多圈。記者曹悅...
台鐵局長張政源說，環島之星自2008年推出，目前已環繞台灣7000多圈。記者曹悅華／攝影
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6月底前搭台鐵環島之星可享米其林必比登美食。記者曹悅華／攝影
6月底前搭台鐵環島之星可享米其林必比登美食。記者曹悅華／攝影
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米其林台鐵
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