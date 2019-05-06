吃麵包環遊世界！ 麵包大賽冠軍陳耀訓北上展店

2019-05-06 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



讓人引頸期盼的陳耀訓手作麵包又可以買得到了！獲得2017年世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）冠軍的陳耀訓，今年終於在台北推出全新品牌「陳耀訓・麵包埠」（Yoshi Bakery）。一路從學徒做起，38歲的陳耀訓投入烘焙20年，去年因租約到期，結束在高雄開了七年的麵包店「巴黎波波」，這次以新品牌北上展店，每日除了提供50款歐式、日式、丹麥類、軟麵包，還有復古台式麵包，像是炸彈麵包、花生夾心麵包等，陳耀訓說，新店的商品設計以「跟著麵包去旅行」，希望消費者透過吃麵包，一起環遊世界。

落腳台北松山區的「陳耀訓・麵包埠」，自四月中旬起試營運，每天湧入不少支持者，招牌商品「法國長棍」和「經典可頌」，經常一上架就被搶購一空。陳耀訓因此多次調整麵包出爐時間，避免讓消費者撲空，經過近一個月的磨合，「陳耀訓・麵包埠」在5/6正式開幕。陳耀訓說，雖然他有著世界麵包大賽冠軍的身份，但因為酵母是活的、有生命的，每天製作麵包都還是充滿挑戰，這次新品牌不但以自我為名，同時有著日文當中「決定要更好」（Yoshi）的意義。

陳耀訓認為，要使用好的食材，還能做出好吃的麵包，因此從原料端著手，全面使用九州第一大麵粉廠「熊本製粉」的麵粉、在世界乳酪大賽得到冠軍奶油的Lurpak奶油，重現自己在世界各地吃到印象深刻的美味麵包。像是店內的熱門商品「法國長棍」，陳耀訓將麵團置於低溫環境中發酵長達72小時，帶出小麥粉獨特的風味與甘甜；不同於一般16層可頌的製作手法，「經典可頌」反而只有12層，為的就是在可頌香酥之餘，增加口感脆度與奶油風味。

身為鹿港人的陳耀訓，還特地製作了一款「鹿港麵茶維也納」，在維也納軟麵包中夾入麵茶與義式奶油霜製作的內餡，呈現麵茶的家鄉古早味。另外，他也將經典的台式麵包重新詮釋，像是炸彈麵包、田螺造型的「雷阿胖」、花生夾心麵包，不但選用台灣9號紅豆、台灣9號花生等在地食材，也將台式麵包以前因為使用不少人工化學食材而和不健康、不美味的印象重新翻轉。

「陳耀訓・麵包埠」（Yoshi Bakery）

地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄36號

電話：02-2718-2728