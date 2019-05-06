虛實串聯 環球購物中心今起推出線上團購、到店取貨

2019-05-06 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



環球購物中心新北中和今年積極改裝，鎖定獨家或全台最大店，5月更搶在母親節前夕，將在8日開出壽司郎新北首店，並且為了串連線上和線下，今（6）日起更在官方APP推出限時團購，採揪團購買、店內取貨，是首家推出線上團購的百貨。

環球購物中心表示，今年起新北中和改裝幅度已超過15%，引進如今年開幕的時時香、BELLINI Pasta Pasta 貝里尼、咖樂迪咖啡農場，以及5月8日將開幕的壽司郎，分別以新北首家、獨家菜色或是全台最大店，展現差異化。

隨著壽司郎於5月8日的開幕，加上正值母親節前夕，聚餐需求增加，預計將帶動人潮成長5%。此外，看準家庭親子客的需求，更將B2樓層打造成為生活一條街，聚集超過15大生活雜貨、健康家電、獨家餐飲品牌，平日為主婦享購物，假日為家庭親子共遊的首選去處。