新北人快訂！壽司郎進駐Global Mall中和店 限定版鮪魚大腹只要40元

2019-05-06 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜歡吃迴轉壽司的民眾有福了！日本最大的迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」，即將於5月8日在台開出第4號店，選擇進駐新北市Global Mall新北中和的B2樓層，開幕期間同步販售3款限定商品，包含包含極上鮪魚大腹、帶頭大鮮蝦及鮭魚腹，而日前官方也已開放APP定位，民眾預訂情況相當踴躍，5月底前的周末幾乎都是全天客滿。

「SUSHIRO壽司郎」在日本擁有超過500間店舖，自去年中進軍台灣以來，迄今用餐時間仍是大排長龍，而繼台北車站前商圈的首號店後，陸續又於西門町及高雄夢時代開設分店，即將開幕的Global Mall中和環球店，則是壽司郎前進新北的第一家店。

為歡慶開幕，業者也在Global Mall中和環球店推出3項期間限定商品，分別是「極上鮪魚大腹40元」、「帶頭大鮮蝦2貫60元」及「鮭魚腹2貫60元」，其中，極上鮪魚大腹與常態菜單中的「特選鮪魚大腹」，差別在於油花分布些許不同，但價格卻只要特選鮪魚大腹的一半，相當超值。