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最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35聯合報 記者何雅玲╱即時報導

氣象局表示72年來最暖春季來臨，提早催出冰品買氣，全聯陸續推出許多口味創新及經典不敗的冰品，全聯統計，今年至四月為止的冰品銷量較去年同期成長近四成。其中，3月中旬獨家搶先上市的「小美黑糖珍奶雪糕」，開賣以來因為「很黑糖珍奶」的風味而網友驚豔不已，一個半月內衝破15萬盒，稱霸銷量榜首；去年的冰品銷售冠軍「義美牛奶冰棒－紅豆」則在傳統口味愛好者的支持下熱賣了12萬盒，緊追在後。

全聯表示，2018年冰品年銷超過500萬組，觀察銷售榜仍以國產冰品為主，包括義美、小美、杜老爺都是許多台灣消費者從小吃到大的老品牌，如連續三年位居第一名的「義美牛奶冰棒－紅豆」、口味最單純的「小美冰淇淋-香草」、以及熱賣30年的「杜老爺曠世奇派」等。今年全聯首次獨家推出使用人氣商品老鷹紅豆為食材的新品「枝仔冰城老鷹紅豆冰棒」，口感大顆又扎實的屏東東港老鷹紅豆更添冰棒口感，是另一項老鷹紅豆愛好者不可錯過的經典冰品。

跨界創意口味冰品除了銷售冠軍「小美黑糖珍奶雪糕」，還有將雪糕與義美的經典巧克力脆片結合的「義美巧克力脆片雪糕」，接下來全聯還將在5/10獨家推出「阿奇儂雪糕－香蕉跳跳糖」口味，將跳跳糖融入雪糕中，一口咬下可以體驗到跳跳糖和著香蕉巧克力口味冰淇淋在口內衝擊味蕾的奇特口感，預期將再掀起一股嘗鮮潮。至於阿奇儂與初鹿牧場聯名推出的牛奶雪糕則有促銷活動，5/10~5/23只要99元即可品嘗。

進口冰品也是亮點之一，統計高價冰品銷售榜中有8支都是進口商品，其中，哈根達斯在全聯快閃特賣活動的拉抬下，整體業績較2017年成長兩成，黑巧克力脆杏仁口味的成長幅度更是高達7倍以上，另外「明治北海道哈密瓜牛奶雪糕」也有近三倍的業績成長，售價雖較國產冰高，但因給人品質好、有原產地獨特風味的印象，消費者的接受度越來越高。

全聯近三年進口冰品佔比超過一成，5/10起將推出多款獨家進口冰品，包括迪士尼經典公主包裝的「哈根達斯迪士尼公主款雪糕六入組」、春季限量小花園商品搭配話題小巴士造型包裝的「哈根達斯花甜小巴士迷你杯」等，都是網美系冰品。另外還有被稱為「日本百年紅豆專家」的日本百年冰點名店井村屋也有獨家新品上市，「井村屋牛奶金時雪糕」柔軟的牛奶外表包覆著飽滿紅豆，加上特級煉乳的香郁滋味，濃郁香醇，入口即化；「井村屋宇治金時雪糕」則大量使用使用高品質的宇治抹茶，再加上滿滿的北海道產小紅豆，呈現出奢侈美味。

小美黑糖珍奶雪糕/80g*4支售價96元，4/26~5/13特價第2件5折。圖/...
小美黑糖珍奶雪糕/80g*4支售價96元，4/26~5/13特價第2件5折。圖/全聯提供
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全聯獨家井村屋牛奶金時雪糕/60ml＊6入售價176元，5/1~7/11特價169元。圖/全聯提供
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全聯5/10獨家上市阿奇儂雪糕－香蕉跳跳糖/72g*3支，售價76元，5/10~5/23特價59元。圖/全聯提供
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冰品巧克力珍奶
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