最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



氣象局表示72年來最暖春季來臨，提早催出冰品買氣，全聯陸續推出許多口味創新及經典不敗的冰品，全聯統計，今年至四月為止的冰品銷量較去年同期成長近四成。其中，3月中旬獨家搶先上市的「小美黑糖珍奶雪糕」，開賣以來因為「很黑糖珍奶」的風味而網友驚豔不已，一個半月內衝破15萬盒，稱霸銷量榜首；去年的冰品銷售冠軍「義美牛奶冰棒－紅豆」則在傳統口味愛好者的支持下熱賣了12萬盒，緊追在後。

全聯表示，2018年冰品年銷超過500萬組，觀察銷售榜仍以國產冰品為主，包括義美、小美、杜老爺都是許多台灣消費者從小吃到大的老品牌，如連續三年位居第一名的「義美牛奶冰棒－紅豆」、口味最單純的「小美冰淇淋-香草」、以及熱賣30年的「杜老爺曠世奇派」等。今年全聯首次獨家推出使用人氣商品老鷹紅豆為食材的新品「枝仔冰城老鷹紅豆冰棒」，口感大顆又扎實的屏東東港老鷹紅豆更添冰棒口感，是另一項老鷹紅豆愛好者不可錯過的經典冰品。

跨界創意口味冰品除了銷售冠軍「小美黑糖珍奶雪糕」，還有將雪糕與義美的經典巧克力脆片結合的「義美巧克力脆片雪糕」，接下來全聯還將在5/10獨家推出「阿奇儂雪糕－香蕉跳跳糖」口味，將跳跳糖融入雪糕中，一口咬下可以體驗到跳跳糖和著香蕉巧克力口味冰淇淋在口內衝擊味蕾的奇特口感，預期將再掀起一股嘗鮮潮。至於阿奇儂與初鹿牧場聯名推出的牛奶雪糕則有促銷活動，5/10~5/23只要99元即可品嘗。

進口冰品也是亮點之一，統計高價冰品銷售榜中有8支都是進口商品，其中，哈根達斯在全聯快閃特賣活動的拉抬下，整體業績較2017年成長兩成，黑巧克力脆杏仁口味的成長幅度更是高達7倍以上，另外「明治北海道哈密瓜牛奶雪糕」也有近三倍的業績成長，售價雖較國產冰高，但因給人品質好、有原產地獨特風味的印象，消費者的接受度越來越高。