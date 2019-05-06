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巧克力醬爆出來！美式餐廳推熔岩火山鬆餅 上傳照片可抽獎

2019-05-06 16:24聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

療癒系甜點正夯！美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things，今年春夏推出與日本同步的「黑色旋風」巧克力熔岩火山鬆餅，每份450元起。

美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things，去年正式登台，並陸續推出超人氣口味鬆餅，像是草莓鮮奶油火山鬆餅、黑森林水果鮮奶油火山鬆餅、火山水果法式土司等，以高聳「奶油山」為特色，席捲各大平台。

迎接初夏到來，Eggs n Things推出巧克力熔岩火山鬆餅，濃郁酸甜的覆盆子巧克力醬，再搭配鮮奶油、香草冰淇淋，多層次口感讓人難忘。若是5月31日前點新品，並拍照上傳，加點飲料可享有折扣30元，還有機會拿到500元品牌餐券。

此外，看準消費者想吃鹹食需求，Eggs n Things今年陸續推出主食，像是年初的經典雙冠軍套餐，以ENT鮮蝦咖哩炒飯搭配草莓鮮奶油火山鬆餅，受到許多消費者青睞。這次搶在母親節前夕推出黑白甜心套餐，包含熔岩巧克力火山鬆餅，還有酸香清新的檸檬酸奶油可麗餅，還可自選2杯飲品，優惠999元，搶攻女性族群市場。

Eggs n Things台北微風松高店資訊

地址：台北市信義區松高路16號（微風松高店1樓）

電話：（02）2725-1011 (平日全天時段開放電話訂位)

營業時間：周日到周三 09:00到21:30；周四到周六（含例假日前夕） 開到22:00

美式餐廳Eggs n Things推出與日本同步的巧克力熔岩火山鬆餅。圖／Egg...
美式餐廳Eggs n Things推出與日本同步的巧克力熔岩火山鬆餅。圖／Eggs n Things提供
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黑白甜心套餐以甜點搶攻女性市場。圖／Eggs n Things提供
黑白甜心套餐以甜點搶攻女性市場。圖／Eggs n Things提供
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巧克力微風
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