皇室等級傳奇鑽石美炸！ 格拉夫頂級珠寶展30億登台
英國頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF）可以說是當今收藏頂級名鑽最出名的品牌之一。自即日起至5月19日止，格拉夫於台北寶麗廣塲（Bellavita）舉辦高級珠寶巡迴展覽「Les Extraordinaires」，共有超過70件總價逾30億元的頂級珠寶登台，焦點為多枚大克拉的頂級D色等級璀璨白鑽戒指，包括從史上第二大鑽石原石、1,109克拉的「Lesedi La Rona」原石切割和打磨的首批美鑽，是擁有皇家等級名鑽的難得機會。自4月4日起在新加坡揭開序幕的Les Extraordinaires展覽，依序巡展至東京、香港、上海、台北、首爾、及北京；台北為第4站。
1,109克拉的「Lesedi La Rona」原石於2015年在非洲波札那被發現，是目前所發現大小僅次於英國皇家非洲之星（Cullinan）的寶石級鑽石原石，由品牌創辦人格拉夫先生於2017年購入，耗時兩年終於切割出共67顆D色美鑽，大小從1克拉左右起，到由品牌所珍藏302.37克拉世界上最大的祖母綠切割鑽石，每顆鑽石均以雷射鐫刻「GRAFF」、「Lesedi La Rona」和獨一無二的GIA編號，是喜愛鑽石藏家擁有傳奇故事的絕佳機會，非常難得。此次來台共有兩顆：鑲嵌67顆鑽石中第四大顆的18.38克拉梨形鑽石Lesedi La Rona戒指、與鑲嵌11.12克拉橢圓形鑽石Lesedi La Rona戒指。據悉66顆鑽石中已經約有一半已蒙收藏。
除了傳奇名鑽，格拉夫也針對頂級藏家偏愛的戒指，精選多件大克拉作品：D色以上的白鑽包括一枚22.88克拉祖母綠切割D色鑽石、以及一枚23.55克拉枕形切割D色無瑕鑽石。而品牌所擅長的彩鑽中，以一枚20.05克拉祖母綠切割艷彩黃鑽最受矚目，耀眼且色澤濃郁金黃，十分難得；另一枚20.66克拉的濃彩黃鑽則是少見的圓形切割作品。而彩鑽作品中，鑲嵌了黃鑽、粉鑽、綠鑽的全新太陽系列珠寶耳環，以奢華絢麗的光芒詮釋陽光之美，也是這次巡展的重點作品之一。
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