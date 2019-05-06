皇室等級傳奇鑽石美炸！ 格拉夫頂級珠寶展30億登台

2019-05-06 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



英國頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF）可以說是當今收藏頂級名鑽最出名的品牌之一。自即日起至5月19日止，格拉夫於台北寶麗廣塲（Bellavita）舉辦高級珠寶巡迴展覽「Les Extraordinaires」，共有超過70件總價逾30億元的頂級珠寶登台，焦點為多枚大克拉的頂級D色等級璀璨白鑽戒指，包括從史上第二大鑽石原石、1,109克拉的「Lesedi La Rona」原石切割和打磨的首批美鑽，是擁有皇家等級名鑽的難得機會。自4月4日起在新加坡揭開序幕的Les Extraordinaires展覽，依序巡展至東京、香港、上海、台北、首爾、及北京；台北為第4站。

1,109克拉的「Lesedi La Rona」原石於2015年在非洲波札那被發現，是目前所發現大小僅次於英國皇家非洲之星（Cullinan）的寶石級鑽石原石，由品牌創辦人格拉夫先生於2017年購入，耗時兩年終於切割出共67顆D色美鑽，大小從1克拉左右起，到由品牌所珍藏302.37克拉世界上最大的祖母綠切割鑽石，每顆鑽石均以雷射鐫刻「GRAFF」、「Lesedi La Rona」和獨一無二的GIA編號，是喜愛鑽石藏家擁有傳奇故事的絕佳機會，非常難得。此次來台共有兩顆：鑲嵌67顆鑽石中第四大顆的18.38克拉梨形鑽石Lesedi La Rona戒指、與鑲嵌11.12克拉橢圓形鑽石Lesedi La Rona戒指。據悉66顆鑽石中已經約有一半已蒙收藏。