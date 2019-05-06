Tiffany & Co.《四季之彩》展 奢華珠寶化身季節景物

2019-05-06 14:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



紐約珠寶品牌Tiffany & Co.年度高級珠寶展《四季之彩》全系列在台北101與台中大遠百Tiffany專門店展出，今年的璀璨珠寶作品逾200件，總價值近50億，紛紛化身具代表性的季節景物與活靈活現的自然動、植物，每件作品都是獨一無二的創作。

春季以「自然天成」為主題，其中一件小蒼蘭項鍊作品展現Tiffany極致工藝，總重逾4克拉黃鑽與逾11克拉圓形明亮式切割白鑽，呈現如絲緞般柔軟的鋪鑲鑽石小蒼蘭花瓣，霧刷感處理的鉑金繫帶束起，白鑽纏繞接合。另還有繡球花設計展現花朵間的繁密叢聚，花叢採非對稱中心的造型，混合切割鑽石與藍寶石、碧璽及丹泉石混搭融合，營造出漸層效果。

夏季則以「振翅高飛」為主題，更強調抽象與張力的呈現。其中一件蝴蝶項鍊作品不同於傳統項鍊形式採不對稱設計，捕捉蝴蝶翅膀的優雅律動，逾14克拉枕形切割粉色碧璽，翅膀上鑲嵌超過400顆總重逾14克拉粉色剛玉，結合超過100顆總重逾34克拉矩形切割鑽石。另外，翩然飛舞的鑲鑽飛蛾與稜角分明的顯目環鍊形成鮮明對比，設計靈感源自一條1940年代的鎖鍊。手鍊上或飛或停著大小不一的飛蛾造型，勾勒出自然生物的樣貌與活動，為這款經典鎖鍊增添現代風情。

「環繞之下」則是秋天的主題，鑲嵌鑽石與彩寶的蜿蜒藤蔓纏繞於耳上，展現自然界流線之美，丹泉石、鑽石結合藍寶石呈現自然界清透與鮮明色彩，蕨類圖案也是主要意象。

冬季則以「零度以下」為主題，創作的冰雪圖案前所未見，其中一件鑽石手環以超過600顆矩形切割與圓形明亮式切割鑽石打造，總重逾22克拉，幾何設計的鉑金呈現出結冰線條，讚頌冷冽冬日景色。而另一件項鍊也是此次具代表性的設計之一，技術極為嫻熟的工匠將每顆鑽石分別切割為鋸齒狀，摹擬在海中載浮載沉的獨特冰山造型，呈現出冰雪般的視覺效果。恢宏大氣的精緻項鍊由重逾91克拉的237顆獨特切割鑽石組成，拼接成精密複雜的鑽石拼圖。對於設計過程，