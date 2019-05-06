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母親節首選！女神系按摩椅 從頭按到腳還可以放鬆助眠

2019-05-06 13:08聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

具備專利AVS助眠技術的tokuyo睡摩智眠椅，母親節特價139,800元，再加...
具備專利AVS助眠技術的tokuyo睡摩智眠椅，母親節特價139,800元，再加贈IDOL愛抖美腿機。圖／tokuyo提供
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能夠立即放鬆、療癒身心的按摩商品，成為近年送禮熱門選擇，其中，按摩椅不只按摩手法越來越擬真，外型設計也越來越時尚有型！母親節檔期各品牌紛紛推出新品與優惠活動，不管是體貼媽媽送上貼心禮，還是趁機犒賞自己，都是精打細算入手好時機。

輝葉按摩椅今年找來女神徐若瑄擔任代言人，推薦最新款專為女性設計的按摩沙發V Sofa，以符合人體工學的「V字滾輪」設計，運用揉捏、指壓、敲擊、拍打、揉拍共5種不同按摩手法相互搭配，還有臀腿從兩側加強的氣囊按摩，寬度、氣壓、速度都可以個人化調整，更貼合每一吋肌膚，釋放最深處的壓力。而V Sofa的無段式仰躺角度自由調整，再搭上腿部按摩功能可180度翻轉，從坐到躺隨心所欲，一件單品就能同時滿足沙發、躺椅、按摩椅的多種需求。

即日起至5/12止，輝葉專櫃消費滿額加碼送，5萬滿額贈晶亮眼按摩器，8萬滿額贈送舞動機第三代。除了小巧時尚的沙發按摩椅，高階按摩產品「原力臀感椅系列」也祭出原價折半的激省優惠價格。

而體貼現代人用眼時間長，tokuyo也於近期推出首款結合冷熱敷與氣壓按摩的「煥眼冷熱眼部按摩器」，提供恆溫40℃紓緩眼周緊繃感，以及低溫18℃鎮定提神，並配合溫和穴道氣壓按摩，一鍵舒緩平日接觸3C產品帶來的眼部疲勞與壓力。除了新品，先前推出的熱賣按摩椅也在母親節檔期推出超值優惠，即日起至5/19止，全台tokuyo門市單筆消費滿3萬元，即贈市價3,980元的肩頸鬆按摩器，單筆消費滿10萬元，送市價12,800元摩速椅Super按摩墊。活動期間購買專利AVS助眠技術「睡摩智眠椅」，除了享特價139,800元，再加贈市價15,800元的IDOL愛抖美腿機。

OSIM最新上市的旗艦款「4手天王」按摩椅，具有日本研發獨家「2人4手按摩」技法，搭配OSIM獨創V手按摩科技，以真人般的細膩手感和技法，還有內建立體環繞音響及舒壓音樂，達到在短時間內身心加倍舒緩的效果；另外針對久坐族，更推出可深層按壓臀部的模式，成為擊退全身酸痛的利器。獨創搭配專屬的App與藍牙無線操控的智慧功能，還可免費下載新按摩程式與紓壓音樂，今年母親節更送上全新「美麗媽媽」與「健康媽媽」2組新按摩程式及舒壓音樂免費下載，全面放鬆身心。

母親節檔期OSIM也推出滿額贈活動，滿2萬贈市價1,680元OSIM摩髮梳，滿6萬贈市價2,880元潤肌保濕精靈，滿10萬贈市價6,680元OSIM亮眼舒，滿20萬贈市價12,800元背樂樂。

輝葉V Sofa按摩椅，建議售價49,800元，特價33,333元。圖／輝葉提供
輝葉V Sofa按摩椅，建議售價49,800元，特價33,333元。圖／輝葉提供
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OSIM 4手天王按摩椅／188,800元，特價146,800元。圖／OSIM提...
OSIM 4手天王按摩椅／188,800元，特價146,800元。圖／OSIM提供
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tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器，新品特價3,980元，限量送白蘭氏精華飲60ml...
tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器，新品特價3,980元，限量送白蘭氏精華飲60ml×6入。圖／tokuyo提供
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按摩母親節
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