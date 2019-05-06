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醫療優惠廣告違規多 衛生局：母親節要注意

2019-05-06 12:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局醫事管理科長何叔安。圖／衛生局提供
北市衛生局醫事管理科長何叔安。圖／衛生局提供
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母親節將近，許多人利用假期選擇去醫美診所「煥然一新」，或是購買醫美療程當作母親節禮物，許多醫美診所也趁機於網路推出各項醫療優惠活動吸引民眾；不過，北市衛生局也提醒，診所以優惠資訊促銷療程已違反「醫療法」，民眾應當心資訊可信度，同時也別衝動預付，避免花更多錢購買不必要的醫美療程。

「母親節活動已經開跑啦！活動期間滿千就送百，滿3萬還可以抽獎。」常見的廣告用語由醫療診所使用卻會違反「醫療法」第86條「醫療機構不得以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷之醫療廣告宣傳。」依法可罰5萬至25萬元。

根據衛生局統計，105年到今年4月底，北市已裁處違規醫療廣告案共347件，總罰鍰金額達2353萬元，其中網路醫療廣告占280件（80.69%）、1718萬元；電視醫療廣告占20件（5.76%）、323萬元；其他如傳單、報章雜誌等平面醫療廣告則占47件（13.55%）、312萬元。

近來常見診所利用網路促銷，包含「歡慶父親節，毛髮移植全面88折」、「燃脂療程耶誕節活動價，每堂課從2800元降至1666元」、「指定日期下午時段限時優惠」等內容都已違法。

衛生局醫事管理科長何叔安表示，醫療廣告違規近來以利用優惠吸引民眾購買療程的方式為最大宗，其他還有誇大不實的詞語如一勞永逸、抗老化、回春等情況；近3年多來已有診所遭開罰4次，罰鍰累積達55萬元。

衛生局也提醒民眾，別被天花亂墜的廣告和五花八門的行銷手法所影響，看到低價促銷就衝動付款，治療前應妥善與醫師溝通要改善部位，由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果，也別預付訂金、預購療程，才能降低醫療消費風險並保障自身權益。

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