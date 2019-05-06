親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

文明貪婪搶救者？ 廷巴克圖手抄本的「焚書疑雲」

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

不同年齡層上班族 紓壓方式大不同

2019-05-06 12:04聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

董氏基金會最新公布匯整2018年上班族壓力及紓壓方式資料顯示，不同年齡層上班族紓壓方式有差異，用運動及宗教活動方式紓壓者，年紀較長上班族比例明顯高於年輕上班族；而年輕上班族偏好用睡覺及玩電動或線上遊戲方式紓壓。

靜態性紓壓-「看電視、電影」、「聽音樂、唱歌」仍為上班族偏好。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，董氏基金會自2012年起與多間企業合作，推廣五月的第一個星期一為「企業紓壓日」，提供多元的紓壓體驗課程，提醒上班族建立紓壓習慣，同時發出問卷了解上班族壓力源及紓壓習慣現況。2018年回收匯整1138份問卷。

分析資料顯示，受訪者在職場上總是或經常感到壓力的事件前五名分別為－「業務」、「健康」、「時間」、「上司/主管」、「進修」，進一步分析，受訪者使用的紓壓方式除了「看電視、電影」、「聽音樂、唱歌」及「運動」外，不同性別有明顯差異，男性較偏好「睡覺」、「玩電腦或線上遊戲」，女性則為「找親友訴說」、「逛街、買東西」。

葉雅馨進一步說明，從2002年起至今，每年對上班族壓力及紓壓方式調查資料匯整皆顯示，看電視、電影為上班族紓壓首選，此紓壓方式雖然簡便易行，但需注意長時間久坐可能對身心帶來的反效果，建議在家中看電視或電影時可邊做簡易的伸展運動，幫助身心加速能量恢復。

另根據一篇發表於《英國醫學期刊》的研究指出，「以網路為基礎的自我引導壓力管理」能夠減少深陷壓力所苦的員工出現心理及工作相關的健康症狀。葉雅馨提醒企業主關心員工心理健康，可協助員工建立情緒檢視及紓壓習慣，提供員工自主減壓的線上專業資源，讓上班族養成自我壓力管理及求助的習慣，達到真正的工作與生活平衡。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，網路自我壓力管理是個可近性高的方式，只要有網路隨時可以進行，其隱密性可增加害羞內向者使用。他說明，網路自我介入訓練並非適合所有人，其持久性、介入效果較臨床成效低，建議作為輔助使用，適合剛開始有壓力症狀但還不是很嚴重時應用，例如感到輕微工作壓力時進行，幫助自己緩解症狀並建立正向的態度。

董氏調查發現，上班族壓力大，靠著運動、宗教、睡覺及線上遊戲等方式來紓壓。本報資料...
董氏調查發現，上班族壓力大，靠著運動、宗教、睡覺及線上遊戲等方式來紓壓。本報資料照片
分享

上班族電影
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

524將至 同婚粉紅經濟上看29億

2019-05-06 09:34

省力又貼心！母親節伊萊克斯小家電滿額送哈根達斯午茶組

2019-05-05 16:42

上萬元Gucci全新頂級香氛「煉金師的奇幻花園」 只有這裡買得到！

2019-05-05 13:58

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

睡美人、海盜...12芭蕾頂尖舞星周日在國家劇院登台

2019-05-05 12:49

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23

D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

Patek Philippe全新機芯 震撼巴塞爾表展

2019-05-05 00:37

不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53

FreshO2「玩具總動員聯名彩妝」萌翻！火腿豬唇膏、三眼怪打亮餅快收

2019-05-04 18:20

Za「小精靈PAC－MAN」聯名系列又來了！5月新品限定特價快買一波

2019-05-04 17:21

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48

喬遷之喜 送什麼好?

2019-05-04 14:24

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

老饕口袋菜單！伊比利肉石板燒 鮮嫩多汁讓人再三回味

2019-05-04 13:08

造型口味完美比例結合！4款母親節蛋糕要讓你愛不釋手

2019-05-04 13:06

春季饗宴！當季食材入菜 吃一口春天的味道

2019-05-04 13:05

宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛　PRADA早春秀星光雲集

2019-05-04 10:45

帥慘！舒淇、莎莉賽隆、克莉絲汀史都華穿給妳看 女神定番款就是西裝啊

2019-05-04 10:05

飛舞麥森 邀你共賞瓷器之美

2019-05-03 23:05

MONT BLANC1858系列腕表上市

2019-05-03 22:53

誠品松菸變伸展台 8位台灣設計師聯手辦秀同慶誠品30歲

2019-05-03 22:50

全球首間！ 必勝客「半熟起司塔體驗店」打造浪漫法式風情

2019-05-03 21:22

香奈兒2020早春 走進巴黎火車站的魔幻旅程

2019-05-03 20:16

電信資費出新招！台灣大哥大網路門市首創「真鑽綁約購」

2019-05-03 19:58

9成人都做錯！因為妳愛做這6件事 難怪皮膚越保養卻「越爛」

2019-05-03 19:48

我們與「餓」的距離！應思悅的店「真身」藏酥香三明治

2019-05-03 19:30

張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應

2019-05-03 19:26

頂呱呱ｘ功夫茶首間複合概念店開幕 首三日買一送一

2019-05-03 18:03

RAIN秀標準中文問好秒圈粉 大讚Tiffany好看又值得收藏

2019-05-03 17:54

英國皇室最愛用的香水來了！FLORIS LONDON亞洲首發旗艦店在忠孝SOGO

2019-05-03 16:43

被「草木」環繞的聖代午茶 台南老屋驚現絕美城市綠洲

2019-05-03 16:23

萬寶龍1858腕表青銅綠面超熱門 王陽明率先搶到大方秀

2019-05-03 16:01

影／華沙引以為榮！蕭邦之心葬故鄉 石椅藏名曲

2019-05-03 15:49

RAIN抵台機場時尚超「漂撇」 穿花襯衫搭Tiffany手鍊散發大叔味！

2019-05-03 14:57

傳統瓦斯行大變身 可以喝咖啡、聽講座並帶瓦斯回家

2019-05-03 14:26

全智賢代言包款形象圖簡直是「上班族穿搭日記」 還散發少女味

2019-05-03 13:12

宋慧喬、蔡依林GIVENCHY撞衫 米蘭「jo芷若」躺著拍

2019-05-03 12:16
看更多

熱門文章

被「託夢」代表的是什麼？ 精神科醫師這麼說

2019-05-06 08:24

本周油價微漲 中油汽油漲0.2元、柴油降0.5元

2019-05-05 12:28

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

不喝手搖飲，果汁更養生？ 營養師要你當心這副作用

2019-05-06 07:19

1人獨撐全醫院…血汗營養師大逃亡

2019-05-05 23:54

全員逃走中？離開醫院營養師：不會再回去

2019-05-05 22:10

吳德榮：今明各地陣雨稍轉涼 好天氣要等周末

2019-05-06 07:44

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

每日星座運勢／摩羯好運不斷有桃花 財富佳勿貪心

2019-05-06 00:00

彭啟明：今全台多為綿綿細雨 北部高溫跌到22度

2019-05-06 07:35

全台有雨到周四！氣象局：今明留意較大雨勢

2019-05-06 09:19

為什麼看電影要吃爆米花？背後「搖錢樹」這樣來的

2019-05-06 07:47

要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39

唐綺陽星座運勢週報：天秤單身者桃花多 雙魚身價上漲

2019-05-06 08:00

營養師出走醫院 台東曾有一位營養師撐全院

2019-05-05 22:09

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

預防姿勢性低血壓跌倒 你知道還應該站著量血壓嗎？

2019-05-06 09:45

枕手臂趴睡 肘隧道症候群讓手肘罷工

2019-05-05 13:41

NGO批：台灣根本氣候放牛班

2019-05-05 23:54

影／驚喜！中華白海豚現蹤東石外海 隨觀光漁船跳躍

2019-05-06 09:07

賺好康 汽機車燃料費｢先繳先贏｣抽獎本月20日前截止

2019-05-05 14:23

救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29

不要沖洗生雞肉免播細菌！ 美「反傳統」衛生忠告掀網民罵戰

2019-05-06 11:10

5月塔羅生命靈數運勢：止與生只住在隔壁 輕輕敲牆就能跨越極限

2019-05-06 08:39

營養師哪去？ 他轉健身她拚食育

2019-05-05 23:54

龍應台臉書尋粉絲 新加坡媒體完成任務

2019-05-05 22:51

賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37

營養師走出醫院 關心食育讓你吃得更健康

2019-05-05 22:11

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

一動就喘 小心慢性阻塞肺疾病

2019-05-05 23:54

醫院內跌倒年逾1.7萬件 這些時段、動作最危險

2019-05-06 09:43

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

愛喝手搖飲又怕身體負擔 專家建議掌握三原則

2019-05-06 10:31

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23

影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28

世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36

【她們的世界】陳姵穎／林依蓉，與孩子一起走台語路

2019-05-06 06:00

影／周末未見懸日 梅雨鋒面即將報到

2019-05-05 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top