不同年齡層上班族 紓壓方式大不同

2019-05-06 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



董氏基金會最新公布匯整2018年上班族壓力及紓壓方式資料顯示，不同年齡層上班族紓壓方式有差異，用運動及宗教活動方式紓壓者，年紀較長上班族比例明顯高於年輕上班族；而年輕上班族偏好用睡覺及玩電動或線上遊戲方式紓壓。

靜態性紓壓-「看電視、電影」、「聽音樂、唱歌」仍為上班族偏好。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，董氏基金會自2012年起與多間企業合作，推廣五月的第一個星期一為「企業紓壓日」，提供多元的紓壓體驗課程，提醒上班族建立紓壓習慣，同時發出問卷了解上班族壓力源及紓壓習慣現況。2018年回收匯整1138份問卷。

分析資料顯示，受訪者在職場上總是或經常感到壓力的事件前五名分別為－「業務」、「健康」、「時間」、「上司/主管」、「進修」，進一步分析，受訪者使用的紓壓方式除了「看電視、電影」、「聽音樂、唱歌」及「運動」外，不同性別有明顯差異，男性較偏好「睡覺」、「玩電腦或線上遊戲」，女性則為「找親友訴說」、「逛街、買東西」。

葉雅馨進一步說明，從2002年起至今，每年對上班族壓力及紓壓方式調查資料匯整皆顯示，看電視、電影為上班族紓壓首選，此紓壓方式雖然簡便易行，但需注意長時間久坐可能對身心帶來的反效果，建議在家中看電視或電影時可邊做簡易的伸展運動，幫助身心加速能量恢復。

另根據一篇發表於《英國醫學期刊》的研究指出，「以網路為基礎的自我引導壓力管理」能夠減少深陷壓力所苦的員工出現心理及工作相關的健康症狀。葉雅馨提醒企業主關心員工心理健康，可協助員工建立情緒檢視及紓壓習慣，提供員工自主減壓的線上專業資源，讓上班族養成自我壓力管理及求助的習慣，達到真正的工作與生活平衡。