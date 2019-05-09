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2019母親節全台好康 免費按摩、Buffet、搭捷運、癌症篩檢、抽萬元禮券

2019-05-09 08:57聯合新聞網 BabyHome

【編輯：武美齡】

2019母親節免費好康懶人包來囉！母親節就帶媽媽到這些地方好好享受吧，全台各種免費活動任你挑，高雄捷運免費搭，還有免費按摩、Buffet、癌症篩檢、抽萬元禮券、手作花藝、瑜珈課程、靜脈曲張免費篩檢等，讓媽媽有個最難忘母親節。

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【北部】

免費瑜珈

台灣體育總會瑜珈協會為推廣【瑜珈走入社群】計畫，母親節於基隆、台北舉辦免費瑜珈體驗。

日期：2019年 5月 11日 (六) 10:00-11:00

地點：瑜珈境- 基隆會館

基隆市中正區義一路18號15樓  (基隆市市政府斜對面，土地銀行樓上)，需事前線上報名

日期：2019年 5月 12日 (日) 10:00-11:00

地點：瑜珈境- 仁愛教室

台北市中正區仁愛路二段110號3樓 (捷運忠孝新生站5號出口)，需事前線上報名

母親節免費花藝DIY

花卉試驗中心5/11推出多堂免費母親節創意小花束DIY課程，上課地點位於臺北市士林區仰德大道4段175巷32號，需事前電話報名，報名專線：2377-8105。

靜脈曲張免費篩檢

於5月4日早上9點推出「母親節靜脈曲張篩檢」，於萬芳醫院一樓大廳提供200個免費篩檢名額。

買套餐送蛋糕

21風味館CITYLINK南港店，即日起至5/13(一)，買母親節套餐送就送飛燕煉乳凹蛋糕。

台北101

歡慶五月母親節，家人購票陪同，媽媽免費。本活動僅限於觀景台現場購票，一張票限優惠一名媽媽 （媽媽再加贈面膜，數量有限送完為止）。

母親節布藝彩繪

活動時間：5月4日（六），14:00-16:00

活動地點：新北投車站（台北市北投區七星街一號）

備　　註：本活動為免費活動，歡迎自由報名參加

板橋母親節免費太鼓體驗課

5/12「奏流」於14:00~16:00舉辦母親節免費太鼓體驗課，地點位於板橋六里活動中心，新北市板橋區民生路三段295號對面，名額有限，額滿截止，需於粉專留言報名。

限量馬克杯免費換

5/11-5/12帶媽媽至宏洲磁磚觀光工廠，持兩張票根並於本館廠區拍照打卡上傳FB，送限量馬克杯(每日限量20組 兌完為止)。

手作暖心母親節卡片

活動時間：5/11（六）15:00-16:00

活動地點：新北市立圖書館三芝分館/兒童室，新北市三芝區淡金路一段37號

名額：限額30位，需事前電洽報名（02-2636-2331#11），額滿為止。

媽媽免費按摩

活動時間：5/12(日)

小故事分享3時段：10:30、13：00、15：00

按摩體驗3時段：11:00-12:00、13:30-14:30、15:30-16:30

活動場地：空軍三重一村，新北市三重區正義南路86巷

活動內容：現場開放報名，每時段限額15名，兒女使用大聲公於小山坡完成3分鐘『給媽媽的一段話』小故事分享任務，母親即可接受「一村孝親按摩體驗」10分鐘。邀請合格視障按摩師，為辛勞的母親分憂解勞。

母親節免費乾燥花卡片課程

活動時間：108年5月9日（星期四）上午9時00分至12時00分

活動場地：新店地政事務所，新北市新店區北新路2段128號3樓

活動內容：邀請風格司藝術創作坊藝術總監謝翠華老師於該所大廳現場指導製作母親節乾燥花卡片，活動期間亦有填問卷及臉書按讚打卡活動！

埔心牧場

5/11-5/12，11點前入場，門票只要100元。

綠世界生態農場

2019/5/11~5/12送動物媽媽明信片，並免費郵寄(限國內)，寫下心裡的話，告訴媽媽我愛您!

免費癌症篩檢

5月起於新竹市3區衛生所辦理42場次癌症篩檢，並提供「平日」、「假日」、「晚間」或「社區」等全時段篩檢場次，只要帶著健保卡到轄區衛生所做免費癌症檢查，可享好禮三選一的活動，若相揪「倆倆成行」，再加碼送好禮除了母親節好禮活動之外，衛生局還有「做篩檢、顧健康、抽萬金！」活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，於108年11月15日前，持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，獎項豐富，邀請市民踴躍參加。活動相關資訊可洽本市三區衛生所或上衛生局（所）網頁查詢，或洽衛生局國民健康科官小姐03-5355515。

圖片來源／新竹市東區區公所
圖片來源／新竹市東區區公所
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母親節免費飯店自助餐

台北福華大飯店

5/6-5/9彩虹座餐廳晚餐：每4名成人同行1人免費（免費者需加原價10%服務費）。

北投雅樂軒酒店

即日起至5月3日前，預訂母親節自助餐，並於5月3日前預先全額付款，以每四人訂位為基準，則媽媽可享免費優惠（最多1人免費）。另外，用餐的每位媽媽還額外享有W XYZ酒吧精選無酒精調酒「愛馨」1杯。

凱達大飯店

百宴自助餐於5月份每個週末的午、晚餐時段，推出4人同行、媽媽免費，再送上母親節限定蛋糕1份。

竹湖暐順麗緻文旅

5月4日至5日提前歡慶母親節，與媽媽同行「下午茶吃到飽買一送一」優惠，讓媽媽免費享用下午茶。

【中部】

媽媽免費舒壓+指彩上色，Buffet免費吃

108年5月11、12日下午，憑日光溫泉當日館內消費發票，免費招待媽媽美甲指彩上色或肩頸指壓10分鐘，每天限定25位名額。

108年5月11、12日，至日光溫泉花見西餐廳自助百匯享用早餐、午餐、下午茶、晚餐，只要4人同行「KISS親媽媽並拍照上傳至日光粉絲團」，將免費招待每桌一位媽媽免費用餐。

媽媽免費吃燒肉

台中香香燒肉工坊5/1-5/12四人同行媽媽免費，燒肉、鍋物、甜點、飲料通通任你吃。

母親節卡片動手作

地點：國立公共資訊圖書館

參加資格：12歲(含)以下兒童，自由入場，不需事先報名

活動地點：總館一樓兒童學習中心手作室

活動時間：5/11(六)下午15:00至16:30

台灣味噌釀造文化館

活動時間：5/1-5/12

●活動辦法1：與媽媽在館內合照，上傳打卡

●活動辦法2：與媽媽完成料理，上傳分享，簡單敘述食材

完成以上任務，即可以獲得獎品如穀物脆粒、九穀脆餅、牛蒡海苔素香蔥等(僅選一樣)。

南投 茶二指故事館

5/12 10:00~14:00媽咪可享受免費挽臉。

【南部、東部】

免費參觀故宮南院

國立故宮博物院嘉義南院於5月4日及5日（文藝節週末）、5月11日及12日（母親節週末）、5月18日及19日（國際博物館日週末）、5月25日及26日免費入館。並於5月11日舉辦慈母手中線－織品展廳巡禮暨刺繡體驗，活動免費，需事前線上報名

走馬瀨農場

5/11-5/12具有媽媽身分，入場免費，同行者也可享有150元的優惠入園。

高雄捷運 三人捷伴行，媽媽免費搭

適用對象：民眾與同行之媽媽。

活動辦法：活動期間內，媽媽和同行親友（需三人以上同時進站）一同到服務台主動告知站務人員參與此活動，該名媽媽即可免費搭乘捷運一次。

活動時間及地點：108.5.12(日)母親節當日捷運營運時段內，全車站皆可參與。

高雄85觀景台

5/5~5/20女性享門票優惠價220元。

免費搭乘摩天輪

統一時代百貨高雄店，5月11日至12日媽媽同行就能免費搭乘摩天輪，限定單一車廂上限6人，6人同行需限定1位媽媽。

宜蘭 菌寶貝博物館

5/11、5/12消費+拍照打卡送舒膚乳或鑰匙圈。

花蓮 石雕博物館

5/11全日免門票，另有「竹編手環體驗課程」，下午每小時開放20位，限量60位，免報名費。

【全台】

高鐵母親節 「大學生5折孝親優惠列車」

台灣高鐵公司為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月10日（五）以及5月13日（一），除原適用「大學生優惠」之車次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大專學子多加利用。

台灣高鐵母親節疏運期間「大學生5折孝親優惠列車」車次表：

圖片來源／台灣高鐵
圖片來源／台灣高鐵
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郵局免費母親節明信片

台中

4月22日起至臺中市各郵局免費索取，數量有限，送完為止。

台南

即日起到5月11日止，可至台南各支局免費索取「媽媽我愛您」明信片，明信片數量有限，送完為止。

高雄

4月24日起民眾可到本轄各局，索取免費母親節明信片書寫，將祝福送給偉大的母親，讓媽媽渡過難忘溫馨的母親節。

高雄郵局並配合學校母親節活動，將於5/6至5/8前往援中國小、新光國小、博愛國小辦理母親節明信片投筒活動，讓師生們勇敢大聲說出對媽媽的愛。

花蓮

為鼓勵民眾親筆表達對母親的敬意與關懷，推廣以手寫的溫度傳遞心意，本局印製「媽媽，我愛您!」明信片配發轄屬38所郵局，希望透過手寫文字的溫度，一起書寫、寄發母親卡給親愛的媽咪，共同傳遞愛與希望，數量有限，送完為止。

台東

母親節期間在所轄各支局皆免費提供母親節明信片供民眾書寫，歡迎民眾踴躍索取。

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