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省力又貼心！母親節伊萊克斯小家電滿額送哈根達斯午茶組

2019-05-05 16:42聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

母親節檔期正是添購家電的最佳時機之一，包括可以減輕家務勞動的清潔家電，以及省力多工的廚房家電都是送禮自用皆宜的熱銷商品。即日起至5/31止，伊萊克斯小家電推母親節超甜優惠，滿額就送哈根達斯午茶組，幫媽媽省力還可以一起享受甜蜜約會時光。

其中最熱銷的機種，就是PURE i9型動機器人與超級完美管家HEPA除蟎版直立式吸塵器。PURE i9型動機器人具有3D Vision超視能科技、三角型設計大面積清掃範圍，還有超高最高集塵效率。而超級完美管家HEPA除蟎版除了輕巧好移動、能吸除塵螨皮屑過敏原之外，獨家的毛髮截斷清潔科技，只需輕踩踏板裝置5秒，即可將纏繞在吸頭上的毛髮截斷，貼心解決最困擾的毛髮纏繞問題。

另外，近期全新上市的主廚系列全能調理果汁機，具有頂級「大師系列」的高效攪拌效能，外型又較為精巧省空間，獨家黃金10度傾角設計，加重攪拌重力同時創造零死角漩渦，能避免轉速升溫，保留食材更多的營養與鮮度；獨家3段「智能瞬速」功能，更能依照料理需求手動控制攪打速度以及時間。不管是碎冰、飲品、濃湯、冰沙統統都能打，強大功能連藍帶廚藝學院主廚都推薦。

歡慶母親節，即日起至5/31止，伊萊克斯推出小家電全品項消費滿額並上網完成商品登錄成功，即享優惠贈禮。凡於全台通路，包含百貨門市、經銷通路、線上電商等購買伊萊克斯小家電全品項任一商品，單筆消費滿15,000元，可獲得「哈根達斯奇脆雪酥冰淇淋兌換券2張、特色拿鐵咖啡兌換券2張」（價值510元）；單筆消費滿25,000元，可獲得「哈根達斯雙人下午茶套餐兌換券1張、單球冰淇淋兌換2張」（價值1,069元），和媽媽一起享受各式溫馨午茶時光。

伊萊克斯PURE i9型動機器人，一鍵清掃不費力。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯PURE i9型動機器人，一鍵清掃不費力。圖／伊萊克斯提供
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伊萊克斯超級完美管家HEPA除螨版，不只清除居家過敏原，獨家毛髮截斷清潔科技更解...
伊萊克斯超級完美管家HEPA除螨版，不只清除居家過敏原，獨家毛髮截斷清潔科技更解決纏繞困擾。圖／伊萊克斯提供
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伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，建議售價12,900元。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，建議售價12,900元。圖／伊萊克斯提供
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