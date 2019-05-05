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上萬元Gucci全新頂級香氛「煉金師的奇幻花園」 只有這裡買得到！

2019-05-05 13:58聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

母親節還不知道要送什麼？頂級香氛系列或許是不錯的選擇。時尚品牌Gucci以「煉金師的奇幻花園」為靈感，推出全新的頂級香氛產品，包含7款淡香精，4款香氛精油，3款香氛純露以及1款香氛蠟燭，無論是迷人的氣味或是優雅的包裝，都是既實用又能當作居家擺飾的最佳單品。

「設計靈感來自於香氛界中的主要自然香氣如花朵的精粹亦或植物中的鮮綠氣息，能與各式氛圍結合連結某段記憶。藉由煉金師般的實驗求新精神調和出新的氣味更能將您帶到不一樣的體驗層次，香味對人來說，是如此有力量及重要。」Gucci創意總監Alessandro Michele表示。他與傳奇調香師Alberto Morillas合作，經由不斷嘗試盲測組合後挑選出被認為是最能與所有香氛做搭配的幾款香料，分別是珍稀神祕的沉木、被譬喻為「老虎靈魂」的琥珀、優雅細膩的紫羅蘭、香氛界中最古老的香料鳶尾花、青春活力的含羞草、花中之后玫瑰及早秋森林氣息的木質。而淡香精、香氛精油、香氛純露彼此也能疊擦，每個人都能創造出專屬個人、獨一無二的「香跡」。

此系列瓶身設計靈感來自於在藥商的古老木櫥中發現的瓶子、藥罐子及香氛容器。淡香精以復古白色漆瓶盛裝，瓶身以金色環圍繞，佐以動物圖騰，唯獨「蛇足之聲：沉木」用了黑色漆瓶，「玫瑰之歌」則以Alessandro Michele以記憶中母親浴室裡的瓶子為靈感所親自挑選的藍色打造。香氛純露則配白瓷瓶，印製著Gucci標誌性的粉紅玫瑰印花。香氛精油盛裝於鼠尾草綠的漆瓶中，配以精緻玻璃滴管。唯一的一款香氛蠟燭「紫羅蘭初夜：紫羅蘭」，瓶身為華麗的白色瓷罐，搭配金製邊框設計，外紙盒包裝也配上金色邊條點綴，充滿Gucci奢華優雅氛圍。

「煉金師的奇幻花園」頂級香氛系列只在台北新光三越信義新天地A4 Gucci 精品專賣店獨家販售。

春日將至香水(含羞草)，12,400元。圖／Gucci提供
春日將至香水(含羞草)，12,400元。圖／Gucci提供
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時尚品牌Gucci以「煉金師的奇幻花園」為靈感，推出全新的頂級香氛產品，包含7款...
時尚品牌Gucci以「煉金師的奇幻花園」為靈感，推出全新的頂級香氛產品，包含7款淡香精，4款香氛精油，3款香氛純露以及1款香氛蠟燭。圖／Gucci提供
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花之初蠟燭，15,700元。圖／Gucci提供
花之初蠟燭，15,700元。圖／Gucci提供
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「玫瑰之歌」香水以Alessandro Michele以記憶中母親浴室裡的瓶子為...
「玫瑰之歌」香水以Alessandro Michele以記憶中母親浴室裡的瓶子為靈感所親自挑選的藍色打造，12,400元。圖／Gucci提供
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「煉金師的奇幻花園」頂級香氛系列只在台北新光三越信義新天地A4 Gucci 精品...
「煉金師的奇幻花園」頂級香氛系列只在台北新光三越信義新天地A4 Gucci 精品專賣店獨家販售。圖／Gucci提供
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猛虎之眼香水(琥珀)，12,400元。圖／Gucci提供
猛虎之眼香水(琥珀)，12,400元。圖／Gucci提供
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蛇足之聲香水(沉木)，12,400元。圖／Gucci提供
蛇足之聲香水(沉木)，12,400元。圖／Gucci提供
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「煉金師的奇幻花園」頂級香氛系列只在台北新光三越信義新天地A4 Gucci 精品...
「煉金師的奇幻花園」頂級香氛系列只在台北新光三越信義新天地A4 Gucci 精品專賣店獨家販售。圖／Gucci提供
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月光曲香氛噴霧，8,700元。圖／Gucci提供
月光曲香氛噴霧，8,700元。圖／Gucci提供
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花之離香氛油，15,500元。圖／Gucci提供
花之離香氛油，15,500元。圖／Gucci提供
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