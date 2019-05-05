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Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12聯合報 記者曾智緯╱即時報導

男裝品牌Cerruti 1881在今年春夏系列中，首次嘗試加入了迷你女裝成衣選擇，主打隨興風格，加上中性寬鬆的剪裁，格外引人矚目。而這系列也在近日引進台灣，並由因夯劇「我們與惡的距離」爆紅的女星陳妤率先穿上身來詮釋，讓影迷們看到她不同的一面。

演過「植劇場」系列劇集的陳妤，因為洗鍊的演技受到觀眾們的關注，而加入「我們與惡的距離」則讓她嚐到爆紅的滋味。陳妤表示有時觀眾比她入戲還深，「甚至走在路上時，認出我的人，還會走過來刻意小聲的跟我說『加油』」，這是她過去未曾有的經驗。而且這部戲相當的成功，不管是佳家人、朋友都還會傳訊給她一起討論劇情。問及若有機會替劇中角色重新定裝，她會怎麼選擇？陳妤說「她會想盡量不要讓人發現，因為身為一個加害人的妹妹，就會想隱身在人群中，平價襯衫、牛仔褲的搭配，可能是最好的選擇」。

而初次為時尚品牌演繹新裝，陳妤坦言「這比演戲還緊張」，雖然在鏡頭前的肢體動作略顯生硬，但表情卻很到位。而拍攝時所穿的造型，陳妤則偏愛第一套的禮服襯衫，她表示這樣的風格「比較像我，因為我比較常穿寬褲，剪裁又中性，不是那麼女性化，我會特別喜歡」。Cerruti 1881的迷你女裝系列是品牌男裝的延伸，以優雅為基礎展現休閒輪廓、運動細節。此次，引進台灣的六套品牌女裝，包括寬鬆、充滿光澤的銅氨絲睡袍大衣，剪裁流暢的無袖西裝大衣以及輕薄透氣的寬鬆麻質長褲等。以大面積的純黑、米白及深米色等中性色調為主軸，無論男、女都能輕鬆駕馭。

Cerruti 1881迷你女裝系列，藏藍色初剪羊毛睡袍大衣99,990元、藏青...
Cerruti 1881迷你女裝系列，藏藍色初剪羊毛睡袍大衣99,990元、藏青色羊毛混紡長褲23,990元、藏青色編織T恤15,990元、黑色皮質樂福鞋18,990元。圖／Cerruti 1881提供
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陳妤詮釋Cerruti 1881迷你女裝系列，麻質無袖單排扣大衣99,990元、...
陳妤詮釋Cerruti 1881迷你女裝系列，麻質無袖單排扣大衣99,990元、麻質直筒短褲23,990元、米色絲光棉背心6,990元及 米色皮帶10,590元。記者徐兆玄／攝影
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陳妤演繹Cerruti 1881迷你女裝系列，包括奶油色寬鬆拉鍊禮服襯衫14,990元、奶油色棉質直筒長褲18,990元和灰色皮帶10,590元。記者徐兆玄／攝影
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Cerruti 1881迷你女裝系列，深米色無袖雙排扣夾克51,990元、黑色麻質長褲22,990元、黑色絲光棉背心6,990元和黑色涼鞋14,990元。圖／Cerruti 1881提供
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陳妤詮釋Cerruti 1881迷你女裝系列，麻質無袖單排扣大衣99,990元、...
陳妤詮釋Cerruti 1881迷你女裝系列，麻質無袖單排扣大衣99,990元、麻質直筒短褲23,990元、米色絲光棉背心6,990元及 米色皮帶10,590元。記者徐兆玄／攝影
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陳妤演繹Cerruti 1881迷你女裝系列，包括奶油色寬鬆拉鍊禮服襯衫14,9...
陳妤演繹Cerruti 1881迷你女裝系列，包括奶油色寬鬆拉鍊禮服襯衫14,990元、奶油色棉質直筒長褲18,990元和灰色皮帶10,590元。記者徐兆玄／攝影
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