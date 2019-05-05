Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



男裝品牌Cerruti 1881在今年春夏系列中，首次嘗試加入了迷你女裝成衣選擇，主打隨興風格，加上中性寬鬆的剪裁，格外引人矚目。而這系列也在近日引進台灣，並由因夯劇「我們與惡的距離」爆紅的女星陳妤率先穿上身來詮釋，讓影迷們看到她不同的一面。

演過「植劇場」系列劇集的陳妤，因為洗鍊的演技受到觀眾們的關注，而加入「我們與惡的距離」則讓她嚐到爆紅的滋味。陳妤表示有時觀眾比她入戲還深，「甚至走在路上時，認出我的人，還會走過來刻意小聲的跟我說『加油』」，這是她過去未曾有的經驗。而且這部戲相當的成功，不管是佳家人、朋友都還會傳訊給她一起討論劇情。問及若有機會替劇中角色重新定裝，她會怎麼選擇？陳妤說「她會想盡量不要讓人發現，因為身為一個加害人的妹妹，就會想隱身在人群中，平價襯衫、牛仔褲的搭配，可能是最好的選擇」。