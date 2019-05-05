明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



一年一度的時尚大事Met Gala（大都會藝術博物館春季特展慈善晚宴）即將在台灣時間5月7日登場，眾明星們屆時將上演的紅毯造型大亂鬥勢必又會成為本周熱門話題之一。告別去年的「天賜美體：時尚與天主教意象」，今年的主題「坎普：時尚筆記」光從字面上就充滿神秘感，這個讓人摸不著頭緒的主題到底說的是什麼？明星們又會怎麼穿搭出符合它的造型呢？

「坎普：時尚筆記」其實是美國知名作家Susan Sontag在1964年發表的論文主題，她在文中對「坎普Camp」一詞的定義為「對不自然事物的喜愛，關於刻意、誇張的修飾」、「適當混合誇張、奇異、狂熱與天真的嚴肅，才能算是坎普」，春季特展策展人安德鲁伯爾頓（Andrew Bolton）對此表示，今年的主題無論是從許多角度看來都很貼合時下的社會風氣，相信會引起許多人的共鳴。而主辦方Vogue雜誌這陣子也不斷在社群媒體上為粉絲們展示「坎普」的定義，各種怪奇、跳脫性別、荒謬又引人注目的打扮，無疑提前為今年的活動做了最好的宣傳。而台灣天后蔡依林專輯《怪美的》當初也是主打「坎普」風，所以如果用「怪美」來翻譯這次的Met Gala主題，也算貼切的選擇。