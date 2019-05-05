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國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨立委陳歐珀統計2018年台灣國人出國人次高達1664萬人，已破歷年紀錄。立委李昆澤也調查，國人出國旅遊人數不斷成長，出國平均消費約5萬元，但相較國旅，國旅人數卻萎縮，平均消費僅2200元。旅遊業者認為，國人不愛在國內旅遊，主要還是因政府推動觀光，只會短線補助，卻不是豐富觀光景點特色。

旅遊業者陳健欽認為，國人愛出國、有假期不愛留在台灣玩，重點還是因國內的觀光不夠豐富、變化不多。他舉天空步道為例，從北到南都有天空步道，完全沒新鮮感，各縣市景點規劃也如蛋塔效應，只會一個個模仿。此外，台灣最有特色的觀光夜市，賣的東西也一樣，缺乏特殊性。

日華旅遊執行長林承曄也認為，國內旅遊景點缺少整合，以觀光老街為例，每個地方老街都長一樣，大家一窩蜂打造同質性高的觀光景點，不管是本國人或外國人，來過一次，就不會想來第二次。

林提到，其實台灣的觀光資源相當難得，有海岸、有山地等不同景觀，儘管台灣小，但有各式各樣景觀，應該很好發揮觀光行銷，不過政府卻是用發補助最簡單方式。

他舉日韓的觀光市場為例，日本人熱衷國內旅遊勝過國外，就是因地方都會推出地方季節限定特產；韓國的亂打秀、結婚秀，也因定期推出新節目，才能不斷吸引觀光客。他提到，台灣現在比較夯的特色表演十鼓文化，就是因不斷變化新的節目，才會吸引觀光客專程來看表演。

陳認為，這幾年廉航竄起，出國相對便宜，也是造成國旅人數萎縮的原因之一。以台北至墾丁，搭高鐵轉巴士，來回票價就相當於搭乘廉價航空出國一趟，加上南部許多飯店一晚住宿六、七千元，高檔的動輒上萬，就跟去日本沖繩旅遊差不多，許多年輕人選擇出國。

旅遊業者認為，之所以國人愛出國，不愛在國內旅遊，主要還是因政府推動觀光，只會短線...
旅遊業者認為，之所以國人愛出國，不愛在國內旅遊，主要還是因政府推動觀光，只會短線補助，卻不是豐富觀光景點特色。本報資料照片
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出國天空步道

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