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D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

男裝品牌D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象Lookbook，將日本的精緻元素與優雅的色調巧妙地融合為一，塑造出獨特的現代時尚風格。然而，更吸睛的則是演繹這系列服裝的男模，竟意外的「撞臉」大帥哥金城武，略帶鬍渣的造型，的確充滿男人味。

D’URBAN今年春夏，為了凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素，以現代化的設計將其融入上班服中，並在外套的內襯使用尾洲原創物料製作。還配搭全棉混入彈力紗的修身長褲選擇，讓優雅兼具舒適感成為春夏系列的必備元素。因此，型錄找來了日籍模特兒詮釋，不過眼尖的消費者會發現，其中一位男模特別的帥氣，帶有鬍渣的外型，根本神似「金城武」，因此在網路上引起討論，甚至回應說「跪求Model的instagram帳號」。

此外，D’URBAN還深受傳統的日本織料所啟發，以優雅的線條和立體幾何圖案營造出一種時尚感覺，推出短褲設計演繹夏季風格。並於短袖襯衫中引入現代日本盛行的數碼印花圖案，以創新的形式展現日本傳統水墨畫和水彩畫的美感，配搭斯文的外套與剪裁，展現男性的內在魅力。同時，品牌今年繼續推出專為都市旅人製作適合四季穿著的服飾「Mobile Collection」， 同樣受日式圖案所啟發，採用輕盈、纖薄的亞麻混紡面料。還加入Gore-Tex和Coolmax面料具備可拉伸、防皺和防水功能，讓傳統羊毛布料兼具舒適別緻。

D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典...
D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素。圖／D’URBAN提供
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D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典...
D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素。圖／D’URBAN提供
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D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典...
D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素。圖／D’URBAN提供
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D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典...
D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素。圖／D’URBAN提供
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D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典...
D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象型錄，凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素。圖／D’URBAN提供
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