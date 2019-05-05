D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



男裝品牌D’URBAN日前曝光2019春夏系列形象Lookbook，將日本的精緻元素與優雅的色調巧妙地融合為一，塑造出獨特的現代時尚風格。然而，更吸睛的則是演繹這系列服裝的男模，竟意外的「撞臉」大帥哥金城武，略帶鬍渣的造型，的確充滿男人味。

D’URBAN今年春夏，為了凸顯品牌的製作工藝，採用日本經典水墨畫及傳統織布等元素，以現代化的設計將其融入上班服中，並在外套的內襯使用尾洲原創物料製作。還配搭全棉混入彈力紗的修身長褲選擇，讓優雅兼具舒適感成為春夏系列的必備元素。因此，型錄找來了日籍模特兒詮釋，不過眼尖的消費者會發現，其中一位男模特別的帥氣，帶有鬍渣的外型，根本神似「金城武」，因此在網路上引起討論，甚至回應說「跪求Model的instagram帳號」。