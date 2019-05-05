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網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45聯合新聞網 文╱Eva

鮪魚蛋、火腿蛋、培根蛋是尋常早餐組合，但你點過「草莓蛋吐司」（草莓吐司夾蛋）嗎？

一位網友在臉書「爆廢公社公開版」社團，分享了自己喜歡的早餐吃法，「點了一份草莓蛋吐司，店員愣住3秒….」，表示可「連續一個月早餐都吃這個」，詢問版上有那些網友也喜歡這樣吃？立刻引起網路上的熱烈討論。

「草莓蛋吐司」吃過嗎？網友發問引起熱烈迴響。圖／udn資料照
「草莓蛋吐司」吃過嗎？網友發問引起熱烈迴響。圖／udn資料照
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烤吐司抹上甜口味的草莓醬或巧克力醬，原本就是早餐店基本款，但要夾上現煎荷包蛋或其他鹹口味配料，就不是每個人都敢這樣吃。從原PO獲得上千迴響看來，「這好吃！我常吃」、「超想推這個口味」、「我都這樣吃」，原來好多人早就愛上了這樣甜鹹混搭的妙滋味。不少網友在留言區也公開分享個人喜歡的吃法，例如：「喜歡草莓肉鬆」、「草莓起司蛋跟草莓奶油蛋」、「我都吃巧克力蛋吐司」，各種五花八門的「隱藏版早餐」吐司口味曝光，非常熱鬧。也有網友表示，不習慣草莓醬的話，可以接受花生醬跟鹹口味配料搭一起還不錯。

類似話題不是第一次在網路上討論，因為甜鹹混搭的同好太多啦，話說，小編親自「試吃」過網路熱烈分享的「草莓醬+肉鬆」，這是一個很奇妙的吐司內餡滋味，雖然咬下去之前有點擔心，但個人感想是：真的比想像中好吃很多（也吃光了）！但前提是肉鬆的選擇很重要，挑選新鮮質優且咬下去會酥酥脆脆的，跟醬料合體後有一層微妙的酥脆口感，因為有層次才覺得好吃。要特別注意的是，想「嘗鮮」要看習慣口味跟目前身體能不能接受，以個人沒問題的情況自行評估喔。

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