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虎山藝術市集 黃瀅權石雕與陶塑創作展開展

2019-05-04 19:29經濟日報 記者宋健生╱即時報導

歡慶母親節，南投虎山藝術市集今（4）日進入活動高潮，現場不但有手繪陶瓷杯墊DIY教學、古箏樂曲演奏，更同步舉辦「黃瀅權石雕與陶塑創作展」開幕，吸引滿滿群眾熱情參與。

今天天氣晴，暖暖陽光曬滿整個虎山藝術館，各種手做好食滿足現場民眾口腹食欲，手作小物攤位也讓大家尋找心動文創小物。

熱門的隨心纏禪-手繪陶瓷杯墊DIY教學，則由柯學修老師親自指導小朋友們繪製纏繞杯墊，把對媽媽滿滿的愛，畫進吸水杯墊，送給媽媽們，成為母親節最棒禮物。

另外，現場的表演也精彩萬分，由王玉玨老師帶領的「古韻箏樂坊」，以悠揚的古箏樂曲揭開序幕，讓現場感受古典音樂饗宴，緊接著阿祿吉他演奏、雙人溫暖樂團，首首流行歌曲皆讓人琅琅上口。

除了逛市集看演奏表演，館內也精心安排日本池坊脇二花藝教授-吳極，以虎山為主題，運用植材創造老虎與山景的型態。

吳極獨創以書法七種筆法：「豎、橫、撇、捺、鉤、折、點」來詮釋「吳極-花道」的型態和意境，有著書寫性、繪畫性、雕塑性、建築性等特質，從觀察植物本質下變幻出無限的生機，同步揭開黃瀅權石雕與陶塑創作展開幕茶會。

黃瀅權表示，每顆石頭都經歷了千百萬年的磨難，而成現有的形體與他相遇。因此，應該給予尊重，如何保有石頭最多的原貌，以最少的破壞來成就它，就像每個人都有不一樣的個性、特徵，各自精彩。

在與石頭的對話中，黃瀅權感覺每顆石頭都有一個石頭魂等待被釋放。對他來說“創作是為了遇見更好的自己”，從減法的雕刻到加法的泥塑，都有他不變的初心：如何從一糰土創作出屬於自己的形體，那就“忘形”。

黃瀅權説，忘記既有的形體束縛找尋自我，在追求美的創作過程，更在乎一種心情分享，傳遞的喜悅。在靜心與石頭、陶土的對話，無言的凝觀中「以心印心」，直到以最美的形體出現。

今天參與創作展開幕的代表，包括南投縣文化局藝術科長劉玉湖、文化部視覺設計耆老楊夏蕙、台中市雕塑學會理事長黃澤華 、台中市廣告創意協會理事長廖梓婷，以及雕塑家廖述乾丶鄭文裕丶陳昭宏等人。

虎山藝術市集「黃瀅權石雕與陶塑創作展」開展，由黃瀅權(中)等人主持開幕茶會。記者...
虎山藝術市集「黃瀅權石雕與陶塑創作展」開展，由黃瀅權(中)等人主持開幕茶會。記者宋健生／攝影
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日本池坊脇二花藝教授吳極，以虎山為主題，運用植材創造老虎與山景的型態。記者宋健生...
日本池坊脇二花藝教授吳極，以虎山為主題，運用植材創造老虎與山景的型態。記者宋健生／攝影
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各種手作小物攤位讓大家尋找心動的文創小物。記者宋健生／攝影
各種手作小物攤位讓大家尋找心動的文創小物。記者宋健生／攝影
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台中市母親節DIY

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