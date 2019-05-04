不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



細胞治療是現今醫界最新發展趨勢，自國內相關法規去年9月修正後，全台第一間整合型細胞治療中心3日起通過衛福部許可，三軍總醫院已可進行自體免疫細胞治療。有需求的民眾不必再遠赴日本、美國求醫，免於語言不通、仲介紛擾等問題。

衛生福利部去年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文後，開放6項自體細胞治療技術，將細胞治療從人體實驗階段，推向第一線臨床使用，醫事司司長石崇良表示，目前除三總，還有多間醫學中心提出細胞治療中心申請，目前已有40個細胞治療計畫。

未來哪些患者適合進行細胞治療將直接交由醫師自行評估、判斷，石崇良強調，細胞治療中心中的醫療人員皆具備細胞治療相關專業資格，需接受16學分的教育訓練，不僅了解臨床應用，更要擁有細胞治療相關法規知識及控管實驗室培養出的細胞品質。

未來細胞治療中心收治的對象包含，大面積燒傷及困難傷口患者、癌症末期或對現有藥物無明顯療效的癌症患者、軟組織缺損者及關節軟骨退化者等患者。但三軍總醫院內科部部主任何景良也強調，細胞治療並非萬能，而是一個希望，提供患者更多元的醫療選項。