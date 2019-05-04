FreshO2「玩具總動員聯名彩妝」萌翻！火腿豬唇膏、三眼怪打亮餅快收

2019-05-04 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



讓粉絲苦等了9年，《玩具總動員4》電影將於6月19日在台灣上映，從今年年初起，《玩具總動員》聯名商品不斷創造新話題，尤其適逢豬年，粉嫩可愛的火腿豬更是大受歡迎。台灣彩妝品牌FreshO2也搶搭這股熱潮，首次與迪士尼合作打造「Disney TOY STORY collection by FreshO2」系列彩妝，將彩妝結合《玩具總動員》人物風格，調配出專屬色調與光澤，推出共10款萌翻化妝台的彩妝，於FreshO2官網開賣。

「Disney TOY STORY collection by FreshO2」系列包括無重力絲襪唇膏共4色、感應換色潤唇棒雙入組，蛋頭先生與蛋頭太太造型星辰眼彩盤、三眼怪造型閃到外太空打亮餅、三眼怪造型閃到外太空打亮刷、火腿豬造型奇幻隨身鏡等，其中蛋頭先生、蛋頭太太造型星辰眼彩盤分別為自然大地、優雅玫瑰色系，一盤嚴選4色組合包含細緻霧面、低調珠光及閃耀濕式亮片的細膩輕柔粉質；運用獨特烘焙技術烤製的三眼怪造型閃到外太空打亮餅，能使珠光效果提升70%，展現自然立體亮澤，搭配類馬毛製成的三眼怪造型閃到外太空打亮刷，輕鬆刷出耀眼美肌。