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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

母親節將屆 花蓮各飯店推餐飲、住宿優惠

2019-05-04 17:45聯合報 記者王燕華╱即時報導

母親節即將來臨，花蓮各飯店、觀光業者紛紛推出餐飲、住房優惠方案，有的走養生路線，也有迎合媽媽們大推「熟女風」，選擇繁多，讓子女們好好慰勞媽媽，一展孝心。

美侖大飯店推出母親節晚餐優惠專案，綠苑西餐廳自助晚餐兩人同行1099元、松園涮涮鍋烏骨雞干貝鮮蝦兩鍋999元、鄉園中餐廳主推2、4、6人份的人小合菜優惠專案，約是平日8折（均須加一成服務費）。11、12日帶母親享用晚餐，就贈送限量手工製作的雪藏野莓冰霜大福，還可抽雙人午茶券。美崙飯店也開放預購母親節專屬的「紅粉野莓鏡面蛋糕」，每個520元，5月7日前預購享8折優惠。

今年3月正式開幕的瑞穗春天國際觀光酒店，這個月推出「母親節尊榮獻禮」一泊二食住房專案，即起到月底，入住莊園精緻客房、莊園溫馨家庭房及格蘭雅緻別墅3個房型，專案價1萬1999元起，每房加贈三溫暖裸湯，以及90分鐘精華護療一堂，讓平日辛勞的媽媽們徹底放鬆，好好享受溫馨假期。

理想大地渡假飯店從6日起至12日，舉辦母親節優惠活動，預定里拉餐廳自助晚餐，媽媽可享約7折優惠，另有兩款走養生風的母親節蛋糕，包括選用花東自產紫芋、金桔及乳酪製成的「金生香芋」，及芝麻、有機豆漿及荔枝作成的「雪白美荔佳人」，讓喜愛甜食的媽媽吃得安心又養生。

翰品酒店花蓮翔雲西餐廳整個5月都有用餐優惠，周一至周五平日晚餐，同桌消費滿3000元贈送保養品，11、12日在自助餐餐檯增加海鮮類、握壽司、冷菜及熱菜等菜色；女性最愛的甜點區，也推出母親月主題甜點，並特製兩款母親節蛋糕；行銷企劃副理黃宜旋表示，母親節當天自助餐廳的午、晚餐訂位都已額滿，民眾還可預訂11、12日的中式包廂宴席，每包廂贈送一個花藝果凍蛋糕，須5天前預約。

不只飯店，觀光業也搶攻母親節市場。「新光兆豐農場」4、5日及11、12日連續兩個周末，推出入園門票優惠，媽媽們免費，花蓮縣民持身分證只要100元，另有每天限定5間、最高83折的住宿優惠，並提供入園門票、溫泉會館露天溫泉券。

花蓮美侖飯店迎接母親節，推出紅粉野莓鏡面蛋糕，7日前預購有8折優惠。圖／美侖飯店...
花蓮美侖飯店迎接母親節，推出紅粉野莓鏡面蛋糕，7日前預購有8折優惠。圖／美侖飯店提供
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今年開幕的瑞穗春天酒店，3個房型有母親節專案，入住贈送精華護療。圖／瑞穗春天酒店...
今年開幕的瑞穗春天酒店，3個房型有母親節專案，入住贈送精華護療。圖／瑞穗春天酒店提供
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花蓮理想大地渡假飯店推出兩款好吃又養生的母親節蛋糕。圖／理想大地提供
花蓮理想大地渡假飯店推出兩款好吃又養生的母親節蛋糕。圖／理想大地提供
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